Sanremo: lavori in via Nino Bixio, Confcommercio "Dovevano essere fatti un mese fa, ora chi paga?"

Molte le lamentele, quest’oggi a Sanremo, per i lavori di asfaltatura di via Nino Bixio, partiti oggi (in ritardo rispetto al previsto). Ma, dopo quelle di residenti e turisti, arrivano anche quelle del presidente di Confcommercio, a nome di diversi associati, in particolare ristoratori e gestori di locali in genere.

“Abbiamo moltissime lamentele – ha detto Andrea Di Baldassare – e non è giustificabile che, alle 13.15 del 10 luglio con tanta gente seduta nei ristoranti, siano in corso lavori che alzano la polvere che finisce sui tavoli. Ne ho parlato con l’Assessore competente e ci è stato risposto che, anche loro sono imbarazzati della situazione, scaricando la responsabilità sulle aziende che si sono aggiudicati gli appalti. Mi domando come sia possibile che, in una città turistica in piena stagione, ci siano lavori di questo genere. Qualcuno la responsabilità se la deve prendere e, se la politica ci ha detto che non è la loro, che la faccia pagare a chi ce l’ha. Per i turisti che vogliono vivere la città non è certo una buona pubblicità”.

Vi è stata data una tempistica per la conclusione dei lavori in via Nino Bixio? “Assolutamente no ma, soprattutto, nessuno è stato avvisato e ora sono qui perché in molti mi hanno chiamato. Bisogna essere pronti e noi lo siamo per essere disponibili con i clienti ma anche la città deve esserlo”.

Siamo a un mese dal clou della stagione estiva che sta andando come? “I numeri non sono come l’anno scorso anche se la quantità di turisti è buona ma non è certo di qualità. Dobbiamo ancora tirare le somme e Sanremo ha sempre l’atout del nome. Anche i saldi sono andati bene nel fine settimana e, anche se c’è del buono, tutti devono fare il proprio lavoro. Purtroppo, nel caso dei lavori di via Nino Bixio, così non è stato”.