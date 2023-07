Pullman a fuoco sulla A12, sono 18 i ricoverati: l'autista in camera iperbarica

È ancora ricoverato all'Area Medica Critica del Pronto Soccorso del 'San Martino' di Genova l'uomo di 56 anni originario di Como che ieri sera era alla guida del pullman andato a fuoco nella galleria 'Montegiugo', sulla A12, tra i caselli di Recco e Genova Nervi in direzione Genova. L'uomo questa notte è stato sottoposto a seduta in camera iperbarica . Le sue condizioni sono in fase di valutazione.

Sono tre le persone ricoverate per intossicazione nel reparto di Osservazione Breve Intensiva (OBI) del Pronto Soccorso, tra cui anche una donna incinta di 42 anni di Bovisio Masciago in costante monitoraggio da parte del reparto di Ginecologia.

Cinque i pazienti in osservazione nelle salette del Pronto Soccorso per definire l’iter diagnostico e terapeutico. Otto i dimessi, tutti con prognosi da uno a cinque giorni.

È stato invece trasferito all’Ospedale 'Gaslini' ieri sera, intorno alle ore 21, un bambino di 9 anni, con una lieve intossicazione.

In totale sono stati ricoverati, a seguito dell’incendio, 18 pazienti.