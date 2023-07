Opere abusive alla foresta di Gerbonte: assolto il sindaco di Triora e gli altri imputati

Sono stati tutti assolti gli imputati (perché il fatto non sussiste e perché non costituisce reato) che erano alla sbarra in relazione alle presunte opere abusive legate alla gestione della foresta di Gerbonte.

Nell’udienza precedente il Pm di Imperia aveva chiesto due anni e 6 mesi per il sindaco di Triora, Massimo Di Fazio e la compagna Ramona Bruno (per la quale era già stata chiesta l’assoluzione). Al centro dell’inchiesta della Procura di Imperia c’erano le attività compiute dalla società ‘Terra Brigasca’, di cui Di Fazio è amministratore delegato. Un procedimento che non lo vedeva coinvolto nel ruolo di sindaco, ma come imprenditore privato.

Assolto anche Davide Ozon, per il era stata chiesta la condanna a 2 anni e 4 mesi. Era l’esecutore dei lavori. I tre erano assistiti dagli avvocati Simona Bertoldo e Alessandro Moroni.