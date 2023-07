Nel fine settimana quattro patenti ritirate per guida pericolosa: 694 persone identificate

Quattro le patenti di guida ritirate per guida pericolosa dovuta a sorpassi azzardati o manovre comunque imprudenti e ben due per guida con veicolo sottoposto a fermo o sequestro amministrativo, con sanzione di quasi duemila euro, il ritiro della patente per la revoca ed il sequestro del veicolo per la confisca: 6 in tutto anche i veicoli sottoposti a fermo o sequestro amministrativo.

Sono infine stati 6 gli incidenti stradali rilevati di cui quattro con feriti.