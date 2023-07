Incendio a Riva Ligure: la barca era un prototipo elettrico, chiarite le cause

La barca bruciata nel cantiere nautico di Riva Ligure era un prototipo che aveva gareggiato all' Energy Boat Challenge 2023 di Monaco . Sulle cause del rogo che ha rischiato di propagarsi anche al resto dei cantieri della Fratelli Diurno , oggi è Marco Diurno a rompere il silenzio: "È stato un cortocircuito. Non c'è stato alcun dolo".

"Mi è arrivata la telefonata di un amico che ha visto le fiamme dal lato di Arma di Taggia e nel frattempo, per fortuna, aveva già chiamato i vigili del fuoco - racconta Marco Diurno - Siamo arrivati subito e per quanto possibile la barca è stata isolata, prima che l'incendio potesse espandersi".

In base alla relazione dei vigili del fuoco viene esclusa qualsiasi ipotesi di dolo. In breve tempo, le fiamme partite dalle batterie al litio hanno completamente arso il piccolo motoscafo, la cui particolarità era di essere completamente elettrico. Lievi danni, per una vicina imbarcazione ma se non fosse stato per l'intervento immediato dei fratelli Diurno e del personale, dei vigili del fuoco e dei carabinieri, c'era il concreto rischio che l'incendio potesse propagarsi a buona parte del cantiere.