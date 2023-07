Proseguono a Sanremo i lavori di sistemazione degli asfalti e della segnaletica ma oggi partiranno nuovi lavori simili, sia in centro che nelle periferie.

Nei giorni scorsi è stata rifatta la segnaletica orizzontale via Roma, via Volta e via Zefiro Massa mentre l’asfalto e i marciapiedi rialzati sono stati sistemati in via Lamarmora e in alcune vie limitrofe.