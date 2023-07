Sanremo: i lavori per il solettone sfrattano anche i mercatini, andranno sull'Imperatrice

Non solo i gonfiabili, anche tre mercatini previsti abitualmente in estate in sono stati sfrattati da piazza Colombo per via del cantiere utile a demolire la struttura sul solettone.

La giunta di recente ha ufficializzato lo spostamento di tre manifestazioni che troveranno casa in corso Imperatrice. E così il Mercato Antiquariato previsto il 9 luglio, il Mercatino Estate in Mare in programma dal 30 giugno al 2 luglio e dal 21 al 23 luglio e Fantasie in Passeggiata (già svolto) si sono spostati sulla passeggiata con vista mare.

Torneranno poi in piazza Colombo? I programmi dell’amministrazione per il post-solettone prevedono un primo intervento per la sistemazione dell’area con arredamento urbano ‘green’ in modo da dare la giusta immagine a uno spazio per troppi anni rimasto nel degrado. Poi l’intenzione è quella di rendere piazza Colombo la naturale prosecuzione di via Matteotti. Il ritorno dei mercatini e di altri eventi, quindi, non sarebbe incompatibile con il progetto di riqualificazione della piazza.