Sanremo: 25 nuovi parcheggi ai Tre Ponti, la pratica fa un altro passo avanti

Fa un nuovo passo avanti la pratica che porterà il Comune di Sanremo a disegnare 25 posti auto e 50 posti moto ai Tre Ponti (leggi la notizia cliccando qui). Una lunga e articolata vicenda giudiziaria inizia nel 1971 con la costruzione del complesso residenziale ‘La Brise’ e la successiva convenzione tra il Comune e la società costruttrice (la ‘Tre Ponti’ SAS) che prevedeva, come standard urbanistico, la cessione del terreno che ora verrà destinato a parcheggio. La pratica si è poi arenata per 50 anni con tanto di ricorso al TAR arrivato ora alla sua definizione.

Il documento è stato discusso questa mattina in seconda commissione. “Questa procedura ci consente di recuperare un bene importante - ha affermato durante la riunione l’assessore ai Lavori Pubblici Massimo Donzella - a suo tempo l’obbligo formale non era stato adempiuto, cosa che è arrivata all’attenzione degli uffici nel 2021 e, da quel momento, si è iniziato a lavorare sugli accorgimenti necessari per entrare in possesso dell’area. Siamo quindi arrivati alla transazione con il trasferimento di quasi mille metri quadrati in quel tratto di corso Mazzini a favore del Comune che, avendo delle altre proprietà confinanti, riuscirà ad avere una disponibilità di terreno tale da fare i parcheggi ma anche da creare un collegamento con la ciclabile e le spiagge. Ora serve l’assenso del consiglio comunale per la stipula dell’atto notarile”.

“Siete arrivati all’accordo solamente perché qualcuno ha fatto un esposto - ha ribattuto il consigliere comunale di opposizione Andrea Artioli - la parte tecnica del Comune ci ha messo 50 anni”.

Vibranti polemiche durante la seduta della seconda commissione anche per la mancanza del numero legale tenuto, di fatto, grazie alla presenza dei consiglieri di opposizione che, non abbandonando l’aula, hanno consentito la votazione. “È l’ennesima brutta figura da parte della maggioranza - ha accusato Artioli - è anche una mancanza di rispetto nei confronti dell’assessore Donzella”.