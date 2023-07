Imperia: disservizi di Riviera Trasporti nella zona di Coppi Rossi, la protesta degli ultenti

Un nostro lettore di Imperia, Angelo Amoretti, ci ha scritto per segnalare alcuni disservizi di Riviera Trasporti:

Nel weekend appena trascorso, il servizio di autobus per la zona Coppi Rossi ha lasciato di nuovo scontenti un gruppo consistente di utenti. Sabato pomeriggio, dopo quella delle 15.40, non si sono più viste arrivare corse da e per Imperia. Lo stesso problema si è verificato ieri, domenica, quando molte persone, dopo aver aspettato al sole per ore, sono state costrette a chiamare qualche familiare affinché andasse a prenderle alla fermata. E' da tempo che ci sono inconvenienti del genere e mi domando, ma sono certo che già in molti se lo stiano chiedendo, come mai non siano ancora state trovate soluzioni adeguate. Mi domando se i dirigenti, che sicuramente sono a conoscenza del problema, non abbiano un minimo senso di vergogna, soprattutto se si pensa ad un anziano che aspetta l'autobus per ore e per gli abbonati ai quali, mi dispiace dirlo, vengono letteralmente rubati i soldi, dal momento che a fronte di una cifra corrisposta in anticipo, non viene restituito un adeguato, giusto servizio. Capisco perfettamente, da quanto leggo dalle cronache locali, che esistono problemi di mezzi e di personali e allora, visto che oltre a protestare, desidero anche proporre un'idea, discussa con altri utenti: perché non sopprimere direttamente alcune corse pomeridiane, in estate, nelle ore ‘morte’, ma perlomeno garantirne 3 o 4 al pomeriggio?”