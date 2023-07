'Sanremo Story': tuffo nella storia della musica italiana ad Arma di Taggia

È tempo di immergersi nella storia della musica italiana, di esplorare le radici del successo e di rivivere i momenti più iconici del Festival di Sanremo. Questo viaggio è stato pensato dal Museo del Festival, inaugurato nel 1994, e ora fiero di presentare una nuova sede nel suggestivo Borgo di Arma di Taggia, in via Vico Vivaldi 10.

Il Museo è custode di una collezione di grande valore, dedicata agli artisti che hanno calcato il palco del Festival di Sanremo sin dalla sua prima edizione, nel lontano 1951. Si tratta di strumenti musicali autografati, vinili, dischi d'oro, manifesti storici, abiti di scena e materiale foto e video, che trasporteranno i visitatori in un mondo di note, emozioni e storie da ricordare. Alcuni di questi saranno esposti, ma non solo, saranno anche presenti i calchi delle mani degli artisti, testimoni della grandezza e l'incisione indelebile della musica italiana.

Infatti proprio come è stato pensato dai suoi fondatori, il Museo del Festival crede fermamente nel valore della musica “made in italy” come un vero e proprio brand, ormai conosciuto in tutto il mondo. «Attraverso le collezioni esposte, desideriamo raccontare la storia unica di Sanremo, che ha plasmato e influenzato il panorama musicale italiano e internazionale», ha affermato il curatore.

La sede del museo nel Borgo di Arma di Taggia offre un'atmosfera unica per questa celebrazione della musica italiana. Gli stretti vicoli, i caratteristici edifici storici e l'energia che pervade l'intera zona si combinano per creare un'esperienza indimenticabile per i visitatori.

Ma non finisce qui, a pochi passi di distanza, in Piazza Tiziano Chierotti, il 14 luglio, alle 21.00, il Museo del Festival presenterà “Di mare e D’amore”, un’esibizione musicale a cura della cantante Chiara Ragnini. Durante la serata si potranno rivivere le emozioni dei brani storici del Festival di Sanremo, fino agli ultimi successi, con particolare attenzione al cantautorato ligure; inoltre sarà premiata una giovane cantante locale, talento del territorio.

In conclusione, l'esposizione, nel Borgo di Arma di Taggia, via Vico Vivaldi 10, sarà presente per tutta l’estate, per ricordare, emozionare e soprattutto raccontare una storia, ma non una storia qualunque: a Sanremo Story.

Per maggiori informazioni:

http://museodelfestival.com/