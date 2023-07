Riva Ligure, Barbara Ronchi della Rocca ospite a “Sale in Zucca”

Dopo il grande successo del primo incontro con il professor Matteo Bassetti e il suo ultimo libro “Il mondo è dei microbi”, cresce l’attesa per il prossimo incontro con l’esperta di galateo e bon ton e il suo ultimo libro “Il Mondo dei fiori: storie, curiosità, pettegolezzi e citazioni”.

La nota giornalista televisiva, scrittrice, già consulente del Quirinale ed esperta di buone maniere, accompagnerà il pubblico alla scoperta del magico mondo floreale. Una vera e propria miniera di preziose informazioni e originali commenti, che partono dall’antichità ed arrivano ai giorni nostri. Curiosità divertenti e aneddoti poco conosciuti, insieme a utili consigli: da come e quando regalare fiori a come utilizzarli per apparecchiare la tavola o inserirli nei nostri piatti per stupire i nostri ospiti. Dalla A alla Z tutto il mondo dei fiori, che sono da sempre utilizzati per esprimere un augurio o un ringraziamento, una partecipazione o un sentimento, e con una sezione dedicata interamente al linguaggio dei fiori. Una pubblicazione impreziosita dagli acquerelli botanici di Simonetta Chiarugi.

Il libro in collaborazione con il professor Vincenzo Gerbi e l’ONAV sarà abbinato a un vino del territorio e portato in degustazione del pubblico grazie alla disponibilità della Cantina SanSteva di Marco Risso.

La rassegna prosegue fino alla fine del mese di agosto con questo calendario:



Luglio

· 21 venerdì Antonio Padellaro “Confessioni di un ex elettore”

· 27 giovedì Bruno Gambarotta “Fuori programma”

Agosto

· 3 giovedì Maurizio Pescari “L’olio e gli altri ingredienti della nostra vita” Alessandro Carassale “Mercanti d'olio” con Franco Roi

· 10 giovedì Laura Calosso “Grand Hotel Bordighera” e Paola Forneris “La presenza degli Inglesi a Sanremo”

· 17 giovedì Federico Marchi “Volevo fare l’arbitro” con giornalista Marco Corradi e l’attrice Graziella Tufo

· 24 giovedì Alberto Patrucco “AbBRASSENS”

· 28 lunedì serata Moscatello di Taggia

· 31 giovedì Valerio Massimo Visintin “Dietro le stelle” con attrice Cristina Sarti

Tutti gli appuntamenti si svolgono alle 21.15 in piazza Matteotti con ingresso libero.

'Sale in Zucca' è promossa dal comune di Riva Ligure con il sostegno di Marina degli Aregai Resosrt, Cantine San Steva e il contributo di Banca Caraglio.