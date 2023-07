Festival di Sanremo 2024: ecco il regolamento e come saranno le serate della 74a edizione

Per la quinta volta nelle vesti di direttore artistico e conduttore, Amadeus ha annunciato al Tg1 la pubblicazione del Regolamento della 74a edizione del Festival di Sanremo, in onda su Rai 1 dal 6 al 10 febbraio 2024.

A cambiare, ha detto in collegamento dalla vacanza in montagna, sarà l'ordine di esibizione degli artisti durante le prime serate, la serata ‘cover’, la giuria e il numero degli artisti in gara.

Nella prima serata si esibiranno i 26 cantanti in gara, mentre 13 saranno presenti nella seconda e altrettanti nella terza. Gli artisti non previsti in gara il mercoledì e il giovedì parteciperanno ugualmente allo spettacolo televisivo per introdurre le esibizioni degli altri. Nella quarta serata verrà eliminato il limite di riferimento temporale per le cosiddette "cover": i cantanti in gara, affiancati da un artista ospite, interpreteranno una canzone tratta dal repertorio italiano ed internazionale e anche dal loro.

Si confermano tre le giurie che determineranno le classifiche della competizione, ma al Televoto e alla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web si aggiunge una Giuria delle Radio. Scompare dunque la Giuria Demoscopica che sarà sostituita da una Giuria delle Radio, formata da emittenti radiofoniche, nazionali e locali, individuate secondo criteri di rappresentanza dell'intero territorio italiano. Per quanto riguarda il numero dei campioni in gara, Sanremo 2024 prevederà 26 cantanti (compresi i 3 finalisti di Sanremo Giovani).

Nella finalissima verranno reinterpretate nuovamente tutte le 26 canzoni in gara, votate dal pubblico attraverso il Televoto. Dopo la riproposizione dei brani interpretati dai primi 5 classificati le votazioni precedenti verranno azzerate e si procederà a una nuova votazione da parte delle tre giurie (Televoto, Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e Giuria delle Radio). La canzone/Artista con la percentuale di voto complessiva più elevata ottenuta in quest'ultima votazione verrà proclamata vincitrice di Sanremo 2024.

Quello che invece non cambia, conclude Amadeus, è la filosofia del Festival: "Sanremo si Ama".