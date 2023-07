A San Bartolomeo al Mare fiabe da colorare con l’illustratore di Topolino Stefano Zanchi

Ieri sera divertimento ed emozioni attraverso i racconti di Stefano Zanchi, che ha presentato il libero a fumetti ‘Gocce’ a San Bartolomeo al Mare. Apprezzatissima la presentazione del libro ‘Le Gocce’, di Roberto Gagnor e Stefano Zanchi in occasione di ‘Fiabe da colorare in riva al mare’, iniziativa organizzata dal Comune di San Bartolomeo al Mare in collaborazione con Libri al Mare e Centro Sociale Incontro. Presente all’evento l’illustratore Stefano Zanchi, che da più di 10 anni collabora con il giornale Topolino, che ha spiegato come nascono e prendono vita i personaggi delle storie a fumetti.

“I bimbi - grazie agli insegnamenti di Stefano Zanchi - hanno dato vita a disegni davvero bellissimi e interessanti - racconta l’assessore Alessandra Gamalero -. Appuntamento a martedì prossimo sempre in zona Anfiteatro alle 21.00 con Giuseppina Gullí e un suo bel libro per bimbi e ragazzi.