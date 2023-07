Consigli e accessori per allestire la scrivania perfetta a casa o in ufficio

Numerosi studi hanno dimostrato nel tempo che una scrivania ben organizzata aiuta a essere più concentrati e, quindi, più produttivi sul lavoro. Ecco qualche consiglio utile, allora, e cinque oggetti indispensabili per allestire la scrivania perfetta: che sia quella dell’ufficio o della stanza di casa che si sfrutta per lavorare in remoto fa poca differenza.

Come allestire la scrivania perfetta in poche mosse e con cinque oggetti ad hoc

La prima cosa di cui assicurarsi per un totale comfort quando si lavora al computer per molte ore di seguito è che il monitor si trovi alla giusta altezza e, cioè, ad altezza occhi. Una sedia da scrivania regolabile aiuta in questo senso ma, se da sola non basta, si può optare per un apposito supporto per PC da collocare sulla scrivania. Se ne trovano in commercio di design e dimensioni molto diversi, adatti a sostenere il solo monitor o l’intero portatile e nell’ultimo caso sono accessori utili anche per evitare che il computer si surriscaldi a causa dell’uso prolungato e mostri malfunzionamenti ed errori.

Organizer e raccoglitori sono indispensabili per organizzare la scrivania soprattutto quando le proprie mansioni quotidiane richiedono di maneggiare molti documenti e fascicoli. Più carte si accumulano sulla scrivania infatti e più, oltre al disordine visivo, si rischia di non riuscire a ritrovare quello di cui ha bisogno nel momento in cui se ne ha bisogno. Organizer e raccoglitori permettono di separare e catalogare i vari documenti secondo l’ordine che si reputa più pratico: si trovano comunemente in vendita nei negozi di cancelleria e accessori da ufficio .

Lo stesso vale per le bacheche che aiutano ad allestire la scrivania perfetta soprattutto quando lo spazio a disposizione è limitato ed è necessario per questo sfruttarlo al meglio e, per così dire, anche in verticale. Affisse al muro, infatti, le bacheche sono perfette per attaccare fogli, post-it, documenti di uso comune e che è utile avere sempre alla vista ma, se la struttura lo permette, possono essere sfruttate anche per conservare penne, matite, forbici, scotch e ogni altro accessorio utile per il proprio lavoro quotidiano grazie ad appositi ganci e contenitori portautensili.

Per evitare l’intrico di fili e cavi che è tra i principali responsabili del disordine sulla scrivania, l’ideale è procurarsi una scatola portacavi. Ne esistono in commercio di forme, dimensioni, materiali e design differenti e in molti casi si tratta di oggetti pensati per poter scomparire all’interno di cassetti e scompartimenti e dare in questo modo un aspetto ancora più ordinato alla scrivania. In qualche caso, oltre a nascondere i fili, hanno sistemi che impediscono loro di aggrovigliarsi e rovinarsi.

Non meno importante è nell’allestire la scrivania lasciare spazio a qualche elemento decorativo come una candela profumata, una cornice per le foto, una piccola pianta o un vaso per i fiori. Sono elementi, gli ultimi, che aiutano a ricreare un ambiente di lavoro più accogliente e rilassante e soprattutto nel caso di piante e fiori hanno effetti positivi provati sulla concentrazione e la creatività e stare bene mentre si lavora alla scrivania, si sa, è il primo passo verso una maggiore produttività.