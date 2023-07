Pigna in lutto per la morte di Mario Orengo, il sindaco Trutalli: "La serata funk-rock-blues sarà dedicata a 'u Giuara'"

La comunità di Pigna è in lutto per la morte di Mario Orengo, conosciuto come “u Giuara“.

Classe 1935, era molto noto e benvoluto da tutti coloro che l'hanno conosciuto. Durante la sua vita è stata una persona molto attiva in paese, si era, infatti, dedicato alla promozione e allo sviluppo delle feste. La notizia della sua scomparsa ha gettato nello sconforto l'intero paese ma anche persone che vivono all’estero che hanno lasciato molti messaggi di cordoglio alla famiglia anche sui social.

“Era una persona unica e di mondo, capace di stare con tutti, era sempre presente e con lui se ne va un pezzo del nostro paese. Era un ‘personaggio’ di Pigna, una volta ha detto che di professione era un ‘carnevalesco’, che faceva Carnevale tutto l’anno. È stato protagonista per decenni, soprattutto negli anni Sessanta e Settanta, dello sviluppo delle nostre amate feste: San Michele, Margheria dei Boschi, la Sagra del fungo che con Pierino Isnardi “u Muciu” e i raviei de San Tiberio" - racconta il sindaco di Pigna Roberto Trutalli - “Aveva reso la Sagra del fungo una festa unica insieme a Pierino Isnardi e alla neo Proloco voluta con passione dal buon Pierino. Aveva messo in piedi una festa unica nel suo genere per il nostro comprensorio intemelio nei primi anni Sessanta che veniva organizzata nel campo sportivo ed era rallegrata dalla Canta e Sciuscia, complesso bandistico eterogeneo di Sanremo. Tutto il paese era coinvolto nei preparativi, venivano per l’occasione costruite delle casette. Per dieci giorni andava a raccogliere funghi. Durante l’anno, tutti aspettavano con trepidazione ed entusiasmo l’arrivo di queste feste. Rappresentava un po’ l’anima del paese, incarnava lo spirito di riscatto e della fine del mondo rurale, è come se una parte di noi sparisse per sempre con lui”.

Verrà dedicata alla memoria di 'u Giuara' la serata funk-rock-blues con la House Band, che andrà in scena questa sera alle 21.30 in piazza XX Settembre a Pigna. “Questa sera, come da programma, suonerà una band pignasca e la serata verrà dedicata a Mario. Siamo sicuri che ne sarebbe stato felice” - dichiara il primo cittadino.

Il funerale di Mario verrà celebrato domani alle 17.30 nella chiesa di Pigna.