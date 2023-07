Liguria, pullman in fiamme in autostrada: traffico bloccato in entrambe le direzioni

Traffico bloccato in autostrada a causa di un pullman che ha preso fuoco, nel pomeriggio, sull'A12.

La protezione civile regionale sta intervenendo con la colonna mobile per assistere le persone in coda con rifornimenti di acqua dopo che, nella galleria Montegiugo, sulla A12, tra i caselli di Recco e Genova Nervi in direzione Genova, un pullman ha preso fuoco.

Il traffico è bloccato in entrambe le direzioni: verso Genova a causa dell’incendio, in direzione Livorno a causa della presenza di fumo in galleria in direzione opposta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Al momento vige obbligo di uscita a Nervi e Recco.

Regione Liguria è in contatto con tutti i sindaci dell'area interessata per agevolare passaggio delle auto sulla viabilità ordinaria. L’appello è a non utilizzare l’autostrada nelle zone interessate al blocco della viabilità. Al momento sono 37 le persone trasportate negli ospedali genovesi di San Martino, Galliera e Villa Scassi.