CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, domenica 9 luglio 2023

SANREMO

Ariston (tel. 0184 506060)

- INDIANA JONES E IL QUADRANTE DEL DESTINO – ore 16.40 – 21.15 – di James Mangold – con Harrison Ford, Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas, John Rhys-Davies, Toby Jones, Boyd Holbrook – Avventura/Azione - "Indiana Jones ha appeso il cappello e da qualche anno insegna archeologia all'università di New York. In attesa di un divorzio, che pesa come il lutto del figlio, il professor Jones si trascina al lavoro e dentro una vita ordinaria 'scossa' soltanto dagli schiamazzi dei vicini. Alla vigilia della conquista della Luna, riceve la visita di Helena Shaw, figlia di un vecchio amico 'ucciso' dalla sua ossessione: la macchina di Anticitera, congegno meccanico concepito da Archimede per trovare buchi temporali. La metà del quadrante riposa da anni negli archivi di Indiana Jones, dopo averlo sottratto ai nazisti sconfitti nel 1944. Tornata dal suo passato, Helena vorrebbe recuperare il curioso reperto per venderlo a un'asta in Marocco. A pedinarla, bramando lo stesso bene, è Jürgen Voller, ex nazista che ha partecipato al progetto Apollo 11 sotto falso nome. (Ab)battuto anni prima da Indiana Jones su un treno in corsa, vuole rintracciare le due parti del quadrante e viaggiare nel tempo cambiando il corso della Storia. Una sparatoria in piena 'parata lunare' avvia la ricerca del prezioso oggetto. Tra Marocco e Sicilia, nazisti e antichi romani, l'avventura è servita...”

Voto della critica: ****

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

- INSIDIOUS: LA PORTA ROSSA (vm 14) – ore 17.15 - 19.30 - 21.40 – di Patrick Wilson - con Ty Simpkins, Patrick Wilson, Hiam Abbass, Sinclair Daniel, Andrew Astor – Horror/Thriller - "In Insidious: La Porta Rossa, il cast originario del franchise horror si riunisce nell'ultimo capitolo della terrificante saga della famiglia Lambert. Per mettere a tacere i loro demoni una volta per tutte, Josh e Dalton, ormai in età da college, devono spingersi nell'’Altrove’ più a fondo di quanto non abbiano mai fatto, affrontando l'oscuro passato della loro famiglia e una serie di nuovi e più spaventosi terrori che si nascondono dietro la porta rossa...”

Voto della critica: ***

Roof 1 (tel. 0184 506060)

Roof 2 (tel. 0184 506060)

Roof 3 (tel. 0184 506060)

Roof 4 (tel. 0184 506060)

- RIDO PERCHE’ TI AMO – ore 17.30 - 19.30 - 21.30 – di Paolo Ruffini - con Nicola Nocella, Paolo Ruffini, Daphne Scoccia, Barbara Venturato, Claudio Gregori - Commedia - "Un paesino del Nord Italia. Amanda e Leopoldo si conoscono fin da bambini e Leo è da sempre innamorato di Amanda, un amore che si esprime anche attraverso le torte e i dolciumi. Lui fa a lei una promessa solenne: da grande la sposerà nel giorno di San Valentino, la renderà felice e le regalerà tutti i dolci del mondo. La bambina accetta ad una condizione: che Leopoldo non diventi mai cattivo. Passa il tempo, i due bambini sono ormai adulti e Leopoldo è diventato un famoso pasticciere; Amanda invece fa la coreografa e viene notata dall'Opera di Parigi, che le propone un incarico di una settimana. Ma la trasferta andrebbe a sovrapporsi alle nozze con Leopoldo, che dovrebbero celebrarsi durante l'imminente San Valentino: a Leo comunque non importa perché anche lui ha un impegno alternativo, e tutto sommato non sembra nemmeno troppo incline a sposarsi, o a prevedere un futuro allargamento della famiglia. Ad Amanda non resta che partire per la Francia, dopo aver chiuso con il fidanzato. E per Leo sarà tutta una rincorsa per riportarla all'altare, e un impegno crescente per tornare ad essere quello che era stato da bambino...”

Voto della critica: **

Cinema Centrale (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- RUBY GILLMAN - LA RAGAZZA CON I TENTACOLI – ore 17.30 – di Kirk De Micco, Faryn Pearl - Animazione - "Ruby Gillman è allegra, colorata e simpatica, almeno quanto è colorato e affiatato il suo gruppo di amiche. È anche una scheggia in matematica e una figlia obbediente, specie quando si tratta di rispettare il diktat di casa Gillman: stare lontani dall'oceano. Quando però il ragazzino che le fa battere il cuore finisce in acqua con lo skate e stenta a riemergere, Ruby non ci pensa due volte e si tuffa, scoprendo un paio di cose su di sé che le erano state taciute dalla nascita. Per esempio che non è un essere umano bensì un kraken gigante, vale a dire un essere mitologico caratterizzato da potenza devastante e tentacoli fluorescenti...”

Voto della critica: ***

- RAFFA – ore 20.30 – di Daniele Luchetti - con Clara Alocci, Italo Angelini, Renzo Arbore, Saverio Ariemma, Marco Bellocchio - Biografico - "Carrà-logia in tre capitoli, punteggiati da ricordi e testimonianze delle persone a lei vicine e care: dall'infanzia nel bar di famiglia a Bellaria all'apice del successo di Milleluci (1943-1974); dal trasferimento in Spagna e le tournée in Sud America al rientro in Italia (1975-1983); e infine da Pronto, Raffaella? al passaggio a Mediaset e il ritorno in RAI, con una dissolvenza sugli ultimi anni della show woman, scomparsa nel 2021. Scritto da Cristiana Farina con Carlo Altinier, Barbara Boncompagni, Totò Coppolino, Salvo Guercio, rispetta un ordine cronologico che è stata ‘la decisione più difficile da prendere, perché solo seguendola dall'inizio si capisce quanta strada abbia fatto’, come dichiara Daniele Luchetti, motivato da un turbamento adolescenziale irrisolto e dall'eccezionalità della scalata di Raffaella Pelloni...”

Voto della critica: *** Cinema Tabarin (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- ELEMENTAL – ore 17.15 - 21.45 – di Peter Sohn - con le voci di Valentina Romani, Stefano De Martino - Animazione - "Ember Lumen, adolescente di temperamento, è cresciuta a Elemental City, città multietnica dove gli abitanti sono fatti di fuoco e di acqua, di terra e di aria. La città, a maggioranza acquatici, è insofferente ai migranti, soprattutto quelli ardenti come Ember, che non perdono occasione per umiliare e 'raffreddare'. Completamente dedicata al suo vecchio padre a un passo dalla pensione, ha deciso di dargli il cambio nell'attività di famiglia, un negozio di prodotti 'etnici' frequentato da clienti esigenti che non mancano di indispettirla. Durante una crisi di collera, l'ennesima, che fa tremare muri e condotti, un'onda anomala recapita al suo indirizzo Wade Ripple, water gay timido e sentimentale, pieno di buoni propositi e lacrime che versa copiosamente alla prima emozione. Incompatibili per le leggi di Elemental, i due elementi antagonisti stabiliranno una connessione che volgerà presto in amore...”

Voto della critica: ***

- PONYO SULLA SCOGLIERA (rassegna Un mondo di Sogni animati) - ore 19.30 - di Hayao Miyazaki - Animazione – “La pesciolina Ponyo, scappata dalla sua casa sul fondo del mare, durante la fuga resta incastrata in un vasetto di vetro. Sosuke, un bambino di cinque anni che vive su una collina vicina a un villaggio sul mare, la trova e la aiuta a liberarsi. Da quel momento i due diventano grandi amici e con il tempo l'amicizia si trasforma in un sentimento più grande e forte. Decisa a rimanere nel mondo degli umani, Ponyo, che nel frattempo è stata riportata a casa da suo padre (che un tempo era un uomo), chiede aiuto alle sorelle per rubare la bacchetta magica che la aiuterà a realizzare il suo desiderio. Ma la scelta di Ponyo scatenerà l'ira del mare…”

Voto della critica: ***

IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

- RUBY GILLMAN - LA RAGAZZA CON I TENTACOLI – ore 17.30 - 21.00 – di Kirk De Micco, Faryn Pearl - Animazione - "Ruby Gillman è allegra, colorata e simpatica, almeno quanto è colorato e affiatato il suo gruppo di amiche. È anche una scheggia in matematica e una figlia obbediente, specie quando si tratta di rispettare il diktat di casa Gillman: stare lontani dall'oceano. Quando però il ragazzino che le fa battere il cuore finisce in acqua con lo skate e stenta a riemergere, Ruby non ci pensa due volte e si tuffa, scoprendo un paio di cose su di sé che le erano state taciute dalla nascita. Per esempio che non è un essere umano bensì un kraken gigante, vale a dire un essere mitologico caratterizzato da potenza devastante e tentacoli fluorescenti...”

Voto della critica: ***

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

- INDIANA JONES E IL QUADRANTE DEL DESTINO – ore 17.00 - 21.15 – di James Mangold – con Harrison Ford, Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas, John Rhys-Davies, Toby Jones, Boyd Holbrook – Avventura/Azione - "Indiana Jones ha appeso il cappello e da qualche anno insegna archeologia all'università di New York. In attesa di un divorzio, che pesa come il lutto del figlio, il professor Jones si trascina al lavoro e dentro una vita ordinaria 'scossa' soltanto dagli schiamazzi dei vicini. Alla vigilia della conquista della Luna, riceve la visita di Helena Shaw, figlia di un vecchio amico 'ucciso' dalla sua ossessione: la macchina di Anticitera, congegno meccanico concepito da Archimede per trovare buchi temporali. La metà del quadrante riposa da anni negli archivi di Indiana Jones, dopo averlo sottratto ai nazisti sconfitti nel 1944. Tornata dal suo passato, Helena vorrebbe recuperare il curioso reperto per venderlo a un'asta in Marocco. A pedinarla, bramando lo stesso bene, è Jürgen Voller, ex nazista che ha partecipato al progetto Apollo 11 sotto falso nome. (Ab)battuto anni prima da Indiana Jones su un treno in corsa, vuole rintracciare le due parti del quadrante e viaggiare nel tempo cambiando il corso della Storia. Una sparatoria in piena 'parata lunare' avvia la ricerca del prezioso oggetto. Tra Marocco e Sicilia, nazisti e antichi romani, l'avventura è servita...”

Voto della critica: ****

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

Doppia Programmazione

- ELEMENTAL – ore 17.30 – di Peter Sohn - con le voci di Valentina Romani, Stefano De Martino - Animazione - "Ember Lumen, adolescente di temperamento, è cresciuta a Elemental City, città multietnica dove gli abitanti sono fatti di fuoco e di acqua, di terra e di aria. La città, a maggioranza acquatici, è insofferente ai migranti, soprattutto quelli ardenti come Ember, che non perdono occasione per umiliare e 'raffreddare'. Completamente dedicata al suo vecchio padre a un passo dalla pensione, ha deciso di dargli il cambio nell'attività di famiglia, un negozio di prodotti 'etnici' frequentato da clienti esigenti che non mancano di indispettirla. Durante una crisi di collera, l'ennesima, che fa tremare muri e condotti, un'onda anomala recapita al suo indirizzo Wade Ripple, water gay timido e sentimentale, pieno di buoni propositi e lacrime che versa copiosamente alla prima emozione. Incompatibili per le leggi di Elemental, i due elementi antagonisti stabiliranno una connessione che volgerà presto in amore...”

Voto della critica: ***

- RIDO PERCHE’ TI AMO – ore 21.00 – di Paolo Ruffini - con Nicola Nocella, Paolo Ruffini, Daphne Scoccia, Barbara Venturato, Claudio Gregori - Commedia - "Un paesino del Nord Italia. Amanda e Leopoldo si conoscono fin da bambini e Leo è da sempre innamorato di Amanda, un amore che si esprime anche attraverso le torte e i dolciumi. Lui fa a lei una promessa solenne: da grande la sposerà nel giorno di San Valentino, la renderà felice e le regalerà tutti i dolci del mondo. La bambina accetta ad una condizione: che Leopoldo non diventi mai cattivo. Passa il tempo, i due bambini sono ormai adulti e Leopoldo è diventato un famoso pasticciere; Amanda invece fa la coreografa e viene notata dall'Opera di Parigi, che le propone un incarico di una settimana. Ma la trasferta andrebbe a sovrapporsi alle nozze con Leopoldo, che dovrebbero celebrarsi durante l'imminente San Valentino: a Leo comunque non importa perché anche lui ha un impegno alternativo, e tutto sommato non sembra nemmeno troppo incline a sposarsi, o a prevedere un futuro allargamento della famiglia. Ad Amanda non resta che partire per la Francia, dopo aver chiuso con il fidanzato. E per Leo sarà tutta una rincorsa per riportarla all'altare, e un impegno crescente per tornare ad essere quello che era stato da bambino...”

Voto della critica: **

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

Doppia Programmazione

- RUBY GILLMAN - LA RAGAZZA CON I TENTACOLI – ore 17.30 – di Kirk De Micco, Faryn Pearl - Animazione - "Ruby Gillman è allegra, colorata e simpatica, almeno quanto è colorato e affiatato il suo gruppo di amiche. È anche una scheggia in matematica e una figlia obbediente, specie quando si tratta di rispettare il diktat di casa Gillman: stare lontani dall'oceano. Quando però il ragazzino che le fa battere il cuore finisce in acqua con lo skate e stenta a riemergere, Ruby non ci pensa due volte e si tuffa, scoprendo un paio di cose su di sé che le erano state taciute dalla nascita. Per esempio che non è un essere umano bensì un kraken gigante, vale a dire un essere mitologico caratterizzato da potenza devastante e tentacoli fluorescenti...”

Voto della critica: ***

- INDIANA JONES E IL QUADRANTE DEL DESTINO – ore 21.15 – di James Mangold – con Harrison Ford, Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas, John Rhys-Davies, Toby Jones, Boyd Holbrook – Avventura/Azione - "Indiana Jones ha appeso il cappello e da qualche anno insegna archeologia all'università di New York. In attesa di un divorzio, che pesa come il lutto del figlio, il professor Jones si trascina al lavoro e dentro una vita ordinaria 'scossa' soltanto dagli schiamazzi dei vicini. Alla vigilia della conquista della Luna, riceve la visita di Helena Shaw, figlia di un vecchio amico 'ucciso' dalla sua ossessione: la macchina di Anticitera, congegno meccanico concepito da Archimede per trovare buchi temporali. La metà del quadrante riposa da anni negli archivi di Indiana Jones, dopo averlo sottratto ai nazisti sconfitti nel 1944. Tornata dal suo passato, Helena vorrebbe recuperare il curioso reperto per venderlo a un'asta in Marocco. A pedinarla, bramando lo stesso bene, è Jürgen Voller, ex nazista che ha partecipato al progetto Apollo 11 sotto falso nome. (Ab)battuto anni prima da Indiana Jones su un treno in corsa, vuole rintracciare le due parti del quadrante e viaggiare nel tempo cambiando il corso della Storia. Una sparatoria in piena 'parata lunare' avvia la ricerca del prezioso oggetto. Tra Marocco e Sicilia, nazisti e antichi romani, l'avventura è servita...”

Voto della critica: ****



SAN BARTOLOMEO AL MARE



Arena Smeraldo (0183 406863)

- RUBY GILLMAN - LA RAGAZZA CON I TENTACOLI – ore 21.30 – di Kirk De Micco, Faryn Pearl - Animazione - "Ruby Gillman è allegra, colorata e simpatica, almeno quanto è colorato e affiatato il suo gruppo di amiche. È anche una scheggia in matematica e una figlia obbediente, specie quando si tratta di rispettare il diktat di casa Gillman: stare lontani dall'oceano. Quando però il ragazzino che le fa battere il cuore finisce in acqua con lo skate e stenta a riemergere, Ruby non ci pensa due volte e si tuffa, scoprendo un paio di cose su di sé che le erano state taciute dalla nascita. Per esempio che non è un essere umano bensì un kraken gigante, vale a dire un essere mitologico caratterizzato da potenza devastante e tentacoli fluorescenti...”

Voto della critica: ***

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

- RAPITO – ore 21.00 – di Marco Bellocchio - con Paolo Pierobon, Fausto Russo Alesi, Barbara Ronchi, Enea Sala, Leonardo Maltese - Drammatico - "Bologna, 1858. Edgardo Mortara, un bambino ebreo di quasi sette anni, viene sottratto alla sua famiglia e consegnato al ‘Papa Re’ Pio IX. La motivazione ufficiale fornita dal Diritto canonico è che a sei mesi il bambino era stato battezzato e dunque non può che ricevere dalla Chiesa un'educazione cattolica che lo ‘liberi dalle superstizioni di cui sono imbevuti gli ebrei’. I genitori di Edgardo, Momolo e Marianna, non si rassegnano e continuano a cercare di riavere il figlio, sollevando un caso internazionale che vedrà schierati contro il Papa la comunità ebraica mondiale, la stampa liberale e persino Napoleone III. Ma Pio IX non teme la disapprovazione di nessuno, rispondendo alle richieste di restituire Edgardo alla sua famiglia con un ‘non possum’ e il sorriso serafico di chi si ritiene al sopra delle umane regole. E nonostante il clima sia quello risorgimentale la Chiesa rimane inamovibile, contando sulla sua sedicente inviolabilità...”

Voto della critica: ****

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

- INDIANA JONES E IL QUADRANTE DEL DESTINO – ore 21.00 – di James Mangold – con Harrison Ford, Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas, John Rhys-Davies, Toby Jones, Boyd Holbrook – Avventura/Azione - "Indiana Jones ha appeso il cappello e da qualche anno insegna archeologia all'università di New York. In attesa di un divorzio, che pesa come il lutto del figlio, il professor Jones si trascina al lavoro e dentro una vita ordinaria 'scossa' soltanto dagli schiamazzi dei vicini. Alla vigilia della conquista della Luna, riceve la visita di Helena Shaw, figlia di un vecchio amico 'ucciso' dalla sua ossessione: la macchina di Anticitera, congegno meccanico concepito da Archimede per trovare buchi temporali. La metà del quadrante riposa da anni negli archivi di Indiana Jones, dopo averlo sottratto ai nazisti sconfitti nel 1944. Tornata dal suo passato, Helena vorrebbe recuperare il curioso reperto per venderlo a un'asta in Marocco. A pedinarla, bramando lo stesso bene, è Jürgen Voller, ex nazista che ha partecipato al progetto Apollo 11 sotto falso nome. (Ab)battuto anni prima da Indiana Jones su un treno in corsa, vuole rintracciare le due parti del quadrante e viaggiare nel tempo cambiando il corso della Storia. Una sparatoria in piena 'parata lunare' avvia la ricerca del prezioso oggetto. Tra Marocco e Sicilia, nazisti e antichi romani, l'avventura è servita...”

Voto della critica: ****

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

- ELEMENTAL – ore 21.00 – di Peter Sohn - con le voci di Valentina Romani, Stefano De Martino - Animazione - "Ember Lumen, adolescente di temperamento, è cresciuta a Elemental City, città multietnica dove gli abitanti sono fatti di fuoco e di acqua, di terra e di aria. La città, a maggioranza acquatici, è insofferente ai migranti, soprattutto quelli ardenti come Ember, che non perdono occasione per umiliare e 'raffreddare'. Completamente dedicata al suo vecchio padre a un passo dalla pensione, ha deciso di dargli il cambio nell'attività di famiglia, un negozio di prodotti 'etnici' frequentato da clienti esigenti che non mancano di indispettirla. Durante una crisi di collera, l'ennesima, che fa tremare muri e condotti, un'onda anomala recapita al suo indirizzo Wade Ripple, water gay timido e sentimentale, pieno di buoni propositi e lacrime che versa copiosamente alla prima emozione. Incompatibili per le leggi di Elemental, i due elementi antagonisti stabiliranno una connessione che volgerà presto in amore...”

Voto della critica: ***





