Sanremo, "degrado della scalinata tra via Hope e corso Imperatrice": la segnalazione (Foto)

Le sembra normale che ogni volta che rientro a Sanremo io debba scrivere alla redazione di questo giornale, come unica ancora di salvezza, per sottolineare lo stato di degrado della scalinata che congiunge via Hope alta (dal civico 35/36 – da Corso Inglesi civico 440) al corso Imperatrice, fiancheggiando il lato Ovest dell’Hotel des Anglais?