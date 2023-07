Educamp Coni, al via il camp estivo di Sanremo e Taggia&Valleargentina (Foto)

I due progetti Educamp Coni Sanremo 23 e Educamp Coni Taggia&Valleargentina sono partiti con l'entusiasmo e la professionalità che li contraddistingue unita all'esperienza acquisita nelle cinque edizioni precedenti. La società capofila ed organizzatrice dell'evento è la Polisportiva dei Fiori2.3, nata dall'unione dell'Olimpia Basket, Nuova Lega Pallavolo Sanremo e la Ginnastica Riviera dei Fiori.

"Nella prima settimana di luglio sono 163 i partecipanti (età 6/14 anni) che hanno frequentato i nostri due centri estivi proposti in collaborazione col Coni Regionale Liguria, col patrocinio della Regione Liguria, il comune di Sanremo, il comune di Taggia e la disponibilità delle istituzioni scolastiche: Comprensivo Sanremo Levante e Comprensivo Taggia" - dicono gli organizzatori.

Il format del Coni 'Dal Gioco ai Giochi' si conferma un'ottima e coinvolgente proposta socio-educativa con finalità sportive finalizzato ad unire numerose realtà sportive del territorio per far conoscere e praticare varie discipline che potranno poi essere continuate con carattere continuativo da settembre con la riapertura dei corsi. Le attività hanno frequenza settimanale dal lunedì al venerdì in orario 8,30 -17 e la quota di partecipazione prevede la divisa, i pranzi e le merende preparati dallo chef Luca Muratore, i trasporti, le coperture assicurative necessarie (in collaborazione con lo CSEN Imperia) e l'accesso a tutte le strutture in cui vengono svolte le attività.

La base 'logistica' per Sanremo è presso il cortile della scuola Media Pascoli e i Giardini Nobel, mentre per Taggia sarà disponibile una parte del campo da calcio Ezio Sclavi. Le attività si svolgono sotto la costante presenza dello staff di educatori, tutti laureati in Scienze Motorie o sono tecnici qualificati dalle Federazioni Sportive Nazionali, che seguono i gruppi in media di 15 partecipanti per tutta la giornata. Fondamentale è il coinvolgimento delle società sportive che , oltre a rendere disponibili sedi ed attrezzature, mettono a disposizione i propri tecnici per far praticare le discipline di competenza. Gli organizzatori per rendere ancora più completa ed 'unica' la proposta di un camp estivo di prestigio, ha preso accordi per l'utilizzo della piscina comunale di Arma, la piscina Mediterranee di Sanremo, gli impianti del Polo Sportivo del Mercato dei Fiori, il PalaRuffini di Taggia e la palestra comunale di Levà. Una parte delle 'trasferte' saranno in collaborazione con il fantastico trenino di Daniele Polidori. Il servizio di pulizie, sanificazioni e giardinaggio sono curate da Doriclean di Sanremo.

I partecipanti si potranno così divertire praticando pallavolo grazie alla Nuova Lega Pallavolo Sanremo e al Volley Team ArmaTaggia, basket con l'Olimpia Taggia, ginnastica artistica e ritmica con la Ginnastica Riviera dei Fiori, pallapugno con l'Asd Cassini, nuoto presso la piscina comunale di Taggia e/o la piscina del Mediterranèe a Sanremo, calcio con lo staff e verrà proposta inoltre una coinvolgente esperienza dall'Asd Liguria Calcio non vedenti, atletica con lo staff educatori, baseball con Sanremo Baseball Club, softball con la Softball School, judo con il Budo Sanremo, taijiquan con CWK, arrampicata con GECO Clumb, canoa con la Canottieri Sanremo, tennis con la Taggese Tennis Club, ciclismo con la Nuova Ciclistica Arma, rugby, karate con Karate ArmaTaggia, vela con il Circolo Nautico Arma ed altre attività in via di definizione. Tra le attività proposte nel corso della settimana non sono mancati mare, passeggiate, giochi e test sportivi. Molto apprezzati dai partecipanti gli interventi della LIPU e la conoscenza del mondo delle api curata da Mary Sacco. Ci sarà spazio (poco) anche per i compiti e si sta realizzando la 'fantastica' sigla finale da proporre nella festa finale prevista venerdì 27 luglio.

La direttrice del progetto è il presidente della Polisportiva dei Fiori2.3 Alice Frascarelli che cura la parte amministrativa gestionale compresa la procedura per i rimborsi Filse della Regione Liguria, il coordinatore degli educatori è il professor Samuele Perotti, la logistica e l'accoglienza sono a cura di Cesare Fagnani, La professoressa Daniela Breggion e il professor Nino Ioppolo. Il gruppo degli infaticabili e qualificati educatori è composto da Fabrizia Fontanesi, Leandro Andrian, Luca Siccardi, Marzia Patricelli, Jessica Rinaldi, Francesco Sparneri, Alberto Drago, Isabel Toribio, Alicya Panizzi, Matteo Ginestra, Giorgia Filice, Stefano Marzorati e Ilaria Cavicchia.

Gli organizzatori ci tengono a ribadire che il progetto Educamp è finalizzato a fare 'rete' tra amministrazioni, istituzioni scolastiche, associazioni sportive , aziende e tutti coloro che avessero piacere a collaborare nella buona riuscita di questo ambizioso camp estivo. Per esigenze organizzative/didattiche, i posti saranno disponibili e aperti a tutti fino al raggiungimento del numero massimo gestibile. Per info contatto WZ al 3664125027, scrivere a educampvalleargentina@gmail.com e a educampsanremo@gmail.com.