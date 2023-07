Concluso il torneo 'ITF Masters 700' sui campi in terra rossa dei circoli tennis di Ospedaletti e Sanremo

Il doppio over 90 ad Ospedaletti, 370 anni in campo!

Con ben 25 nazioni partecipanti, si è chiuso il torneo "ITF Masters 700" sui campi in terra rossa dei circoli tennis di Ospedaletti e Sanremo.

Particolare risonanza, e l’encomio dell’ITF (l’organismo che governa il tennis mondiale), ha riscosso il tabellone degli over 90, tutti di Sanremo e tutti legati da uno stretto rapporto con il circolo di corso Matuzia. Carlo Mager, Aldo Bellesia, Sergio Carlo e Nino Oliva i magnifici quattro che si sono dati battaglia sui campi di Ospedaletti sotto la supervisione del giudice arbitro internazionale Alessandro Provasi con la formula del “round robin” che ha visto prevalere ai punti Carlo Mager, zio di Gianluca Mager, 96 anni compiuti, premiato dal campione Fabio Fognini.

26 in totale i tabelloni tra singolare femminile, singolare maschile, doppio femminile, doppio maschile e doppio misto.

Particolarmente agguerrita la squadra egiziana, composta dai giocatori: El Shafey Shaher, Elsawaf Amr, El Shafey Adly, Kabbani Mai, Zewar Marwau, supportati da un vivace gruppo di tifosi.

Molto alto il livello medio degli incontri, certificato dal livello dei partecipanti: Simona Isidoro, numero 1 al mondo over 55, Elena Scola, numero 7 al mondo over 55, Mattia Mannocci, numero 7 al mondo over 30, Antonio Ramacciotti, numero 8 al mondo over 75, Lima de Angelis, numero 8 al mondo over 65.

Molto positivo il riscontro dei tanti giocatori provenienti da ogni continente. Particolarmente apprezzato il campo centrale del circolo tennis di Ospedaletti, oggetto di innumerevoli riprese video e fotografiche che hanno portato il nome di Ospedaletti in giro per il mondo. Per tutti, giocatori ed accompagnatori, la promessa di ritrovarsi sugli stessi campi per l’edizione invernale del torneo nel mese di gennaio del 2024.