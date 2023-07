Calcio giovanile. Leandro Di Franco è il nuovo allenatore dei 2008 dell'Ospedaletti

Nuovo ingresso nello staff tecnico dell’Ospedaletti per la stagione 2023/2024. La società ha scelto Leandro Di Franco per il ruolo di allenatore dei 2008, la squadra del settore giovanile orange che nella stagione scorsa ha portato a casa la vittoria nel campionato regionale di categoria staccando così il pass per la fase nazionale.



Di Franco ha iniziato la carriera allenando dal 2016 al 2018 i Primi Calci, i Pulcini e gli Esordienti del Dolceacqua. Nello stesso periodo ha svolto aggiornamenti tecnici al Genoa con l’attività di base e le leve agonistiche. Nel 2019 ha conseguito il patentino Uefa B e nella stagione 2019/2020 ha allenato gli Allievi Under 16 del Ventimiglia per poi passare l’anno successivo agli Allievi 2017, sempre tra le fila dei granata.

Poi due stagioni nel settore giovanile del Camporosso prima come allenatore dei Giovanissimi Under 14 e poi alla guida dei Giovanissimi Under15. Infine nel 2022 ha partecipato al corso “Le strade dei mister” insieme a diversi allenatori professionisti.



“Ho scelto l’Ospedaletti perché ho voglia di lavorare con ragazzi che partono già da un buon livello e dal titolo regionale, l’obiettivo è migliorarsi sempre - commenta Leandro Di Franco - so che non sarà facile, è una sfida entrare in un gruppo unito e che gioca insieme da tanti anni. I risultati non mi preoccupano, sono importanti ma non sono una priorità. Il mio proposito è vedere una squadra che gioca bene, che sta bene insieme e propone il proprio gioco. Ai ragazzi dico che se tutti abbiamo fiducia reciproca ci divertiremo sicuramente, i risultati verranno di conseguenza”.