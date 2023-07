Sanremo celebra la Festa di San Siro con le 'mescìe' e l'accensione del 'fughetu de San Sci' (Foto e video)

La città di Sanremo, ieri, ha celebrato la Festa di San Siro.

"Il ‘fughettu’ di San Sci e la consegna delle ‘mescie’ - spiegano gli organizzatori - hanno concluso i festeggiamenti per San Siro a Sanremo dopo la solenne celebrazione liturgica alla presenza di Monsignor Antonio Arnaldi, facenti le veci del vescovo, il parroco Don Nicholas, Don Fabrizio, Don Gabriele, diaconi, seminaristi e ministranti. Il Coro san Germano, nonostante il vento disturbasse l'acustica, ha accompagnato l'assemblea col canto nella lode a Dio.

A margine ci sono state le premiazioni per la StrasanSiro, il festival delle corali e la partita di calcio. E don Nicolas ha consegnato una targa a Carla Viero come parrocchiana dell'anno per l'impegno e la dedizione costante prestata in varie attività parrocchiali, e non solo in questo ultimo anno. A questo proposito è più che doveroso ringraziare di vero cuore il signor Anselmo Farisano che, grazie al suo prezioso lavoro, ha fornito coppe e targhe.

Don Arnaldi nella sua omelia, ricordando san Siro, ha evidenziato come sia importante la testimonianza attuata in maniera semplice e disinteressata. Un po' come ha agito in questo periodo il Comitato festeggiamenti che, nel suo piccolo, ha voluto dare testimonianza di come poter vivere gioiosamente il Vangelo mettendosi a disposizione della Parrocchia e della comunità. A questo punto, quale portavoce del comitato e sicuramente a nome di tutti, vogliamo pubblicamente ringraziare Luca Griseri senza il quale tutto questo non sarebbe stato possibile. E un grazie va anche al nostro Parroco Don Nicholas che ha riposto fiducia e ha incoraggiato il Comitato fin dall'inizio. Quindi, un abbraccio sincero ad affettuoso a chi si è messo in gioco e a chi ha semplicemente preso parte alle varie iniziative: vi aspettiamo l'anno prossimo, noi ‘ci stiamo già preparando’.".

Nella fotogallery e nel video di Roberto Pecchinino si può riviere la Festa di San Siro.