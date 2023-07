Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di sabato 8 e domenica 9 luglio in Riviera e Côte d'Azur

SABATO 8 LUGLIO



SANREMO



8.00-19.00. Mercatino ‘Piccolo Brocante’ in Piazza San Siro



10.00, 11.15 & 19.00. ‘Tour Ariston’: visite guidate dietro le quinte e nella storia del teatro Ariston, il più celebrato d’Italia (5 euro). Ritrovo nella hall del Teatro Ariston (più info)

10.00-23.00. ‘Di là dal paesaggio’: mostra di due giovani artisti italiani Luca Boffi (Alberonero) e Jacopo Valenti curata da Vittorio Parisi. sale ‘Magazzino di Levante’ del Forte di Santa Tecla, fino al 30 luglio (intero 5 euro, ridotto 3 euro, gratuito per i minori di 18 anni)

10.00-23.00. ‘Vertigini della Fuga’: mostra dell’artista francese Gerard Venturelli ispirata dall’antica funzione di carcere. Spazi della Piazza d’Armi e delle Sale Quartiere dei Soldati del Forte di Santa Recla, fino al 3 settembre (intero 5 euro, ridotto 3 euro, gratuito per i minori di 18 anni)

15.00-19.00. ‘Le Millecose di Max’: esposizione del cacciatore d’autografi Mario Vanzan detto ‘Max’ di una parte della sua collezione di Foto di Artisti, Manifesti, Dischi 45 33 78 giri, Cassette Stereo 7, Videocassette VHS e tanto altro. Whisky a GoGo del Teatro Ariston, fino al 10 luglio



17.00-22.00. Esposizione opera di Ernesto Gay ispirata dal romanzo di Italo Calvino ‘Il Castello dei Destini incrociati’ premiata alla Biennale di Venezia 2023 da Vittorio Sgarbi. Galleria d’arte ‘Bonbonniere’, Corso Inglesi, ingresso libero



18.00. Presentazione del libro ‘Ungern Khan, storia e memoria’ a cura di Faris La Cola (ed. Lo Studiolo). Libreria La Fenice libri antichi e moderni, Piazza V. Muccioli 5

20.00.’ Saturday Summer’: serata Karaoke con animazione a cura di Alex Penna. Loft estivo del Bahama Star in via Armea 61, info e prenotazioni 380 7098908 (tutti i sabato d’estate)



21.30. ‘Pierino e il Lupo’: fiaba musicale di Prokofiev interpretata da Neri Marcorè accompagnato dall’Orchestra Sinfonica di Sanremo: Auditorium Franco Alfano, corso Imperatrice (info e acquisto biglietti a questo link)

23.30. ‘Bay Music Saturday’: serata di divertimento al ritmo delle migliori hit del momento fino a tarda notte sotto le stelle con animazioni e performance ormai conosciute e apprezzate. Bay Club, Corso Trento-Trieste 12, info 348 3984066 (più info)



IMPERIA



9.30. Inaugurazione tratto di Levante della Pista Ciclabile Borgo San Moro – Galeazza. Nuova Rotonda di Borgo San Moro a Oneglia



9.30-12.30. Apertura del Museo di arte contemporanea (Maci). Villa Faravelli sull’Aurelia (giovedì h 15/18, sabato h 9.30/12.30)



10.00-19.00. Mostra di pittura dell’artista loanese Giuseppe Ferrando in collaborazione con l’Associazione Artistica Torchio e Pennello aps di Albenga (h 10/12-15/19. Galleria ‘Il Rondò’ di piazza Dante, fino al 13 luglio, info 348 1701801

15.00-18.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 15/18). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)



16.00. ‘Music Paints’: esposizione di disegni e dipinti a tema musicale con 50 opere per parlare di musica attraverso l'arte visiva moderna. Tuttomusica, Piazza dell'Unità Nazionale 1, ingresso libero

17.30-21.30. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi (più info)

18.00. Inaugurazione del Festival Art Nouveau Week 5ª edizione: Arte Liberty a cura dell’Associazione Culturale Nazionale Italia Liberty. Palazzina Liberty a Borgo Marina, fino al 14 luglio



21.00. Concerto dell’ensemble ‘I Flautonauti’ diretti da Marco Moro con repertorio che spazia dal barocco alla musica, leggera, dal classico alle colonne sonore. Oratorio di Santa Caterina, Via San Maurizio, Ingresso libero

VENTIMIGLIA

9.00-19.00. Mercatino di Antiquariato e Vintage nel tratto pedonale di Via Aprosio. A cura del Circolo Ricreativo AnticoDoc (secondo e quarto sabato del mese)

17.00. ‘Dalle origini medievali al periodo Barocco’: visita guidata della città a cura della Cooperativa Omnia (10 euro). Ritrovo in Piazza della Cattedrale, info e prenotazioni obbligatoria allo 0184 229507

21.00. Per la rassegna ‘Eventi sotto le stelle’, concerto di Antonio Ornano - Anthology. Arena di Cala del Forte, Passeggiata Marconi 5 (info e acquisto biglietti a questo link)

VALLECROSIA

11.00-19.00. ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Vallecrosia Beach, fino al 3 settembre

20.40-24.00. Coloratissimi giochi gonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach

BORDIGHERA

8.30-13.00. Mercato Campagna Amica di Coldiretti in via I Maggio (ogni sabato)

10.00-22.00. Summer Fun, Animazione Estiva sul Lungomare Argentina con Baby dance, Yoga Baby, Skateboard, Yoga, Pilates, Qi gong, Stretching, Circuito funzionale, Tango Argentino, Balli Caraibibi. Fino al 3 settembre

17.00. ‘I Sentieri di Claude Monet’: facile passeggiata guidata nei luoghi dipinti da Claude Monet a Bordighera. A cura della Cooperativa Liguria da Scoprire (10 euro). Ritrovo davanti Ufficio Turismo IAT in Via Vittorio Emanuele 172, info 338 1375423 (più info)

19.00. Festeggiamenti a Sasso con Serata danzante ed enogastronomica

19.00. ‘Giardini in Love’: serata danzante e gastronomica con ‘I Baronetti’ (liscio, tango, latino americano, fino agli anni ‘70’80’90). Giardini in Love

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 9 settembre



21.45. Power Mix Summer 2023: DJ set con RDS. Rotonda Sant’Ampelio

OSPEDALETTI



21.30. ‘Rete in Musica 2023’ (2ª edizione): concerto di Martino Biancheri con la sua band ‘Müxica Muderna’, la cantautrice siciliana Francesca Incudine, accompagnata dal chitarrista Manfredi Tumminello. Presenta Ersilia Ferrante, con la partecipazione della Presidente di Rete Sanremo Solidale, Laura Allegretti. Auditorium Comunale, ingresso gratuito, con offerta libera in favore dell’associazione

TAGGIA ARMA



21.00. Festival Travelling Blues (2ª edizione): serata Rock'n'Blues con la partecipazione di Henry Carpaneto e Di Maggio Bros. Direzione artistica a cura dell'Associazione ‘Note Stonate’. Piazza Cavour a Taggia

21.00. ‘Il Cavallino Racing’: manifestazione di giochi e intrattenimento con autopiste elettriche, mini circuito di macchinine radiocomadate e altre attrazioni per bambini. Piazza Tiziano Chierotti ad Arma

RIVA LIGURE

21.30. Per ‘Antiqua 2023’, concerto ‘La sacralità di Dietrich Buxtehude’ a cura dell’Accademia del Ricercare. Oratorio di San Giovanni Battista, in Via Nino Bixio 59 (ingresso a offerta libera a partire da 5 euro), info 331 1095412



SANTO STEFANO AL MARE



9.00-23.00. ‘Lavand’Arte’: mostra mercato dedicata alla lavanda con produttori, pasticceria, oggettistica a tema. Alle 18.30 da piazza Baden Powell corteo con le bambine e la Lavandina, le mani nella lavanda per fare i sacchetti profumati da portarsi a casa. Vie del Borgo, anche domani

9.00. ‘Pedalata col Campione’: partenza sulla pista ciclabile della Riviera dei Fiori, da Aregai Marina a Sanremo e ritorno, con in prima fila Francesco Moser e Faustino Coppi. Evento gratuito aperto a tutti. Marina degli Aregai (più info)



19.00. Festa dello Sport al campo sportivo in località Colombeira



21.15. Festival degli Interpreti: semifinale nazionale di aspiranti cantanti suddivisi in Giovani, Top, Over e Cantautori. Piazza Baden Powell

SAN LORENZO AL MARE

17.00-19.00. Mostra delle opere di Carla Marino con i dipinti ad olio degli anni 2000 ispirati agli scorci del borgo. Oratorio del paese, ingresso gratuito (fino a settembre dal giovedì alla domenica), info 0183 1974592



19.00. ‘Vini d'Amare’: eventi e degustazioni guidate dei vini doc del territorio (Pigato, Vermentino, Ormeasco, Rossese) + spettacolo del Teatro dell'Albero + Jesuisswing jazz + Flamenco con i Los Duendes

DIANO MARINA



9.00. ‘MareAbilia - Movimento, Funzione, Autonomia’: attività a terra e in mare presso la sede ASD Fishing Diana Box n.14 (locandina) 2023

18.00-23.00. Mostra personale dell’artista Kevin Flinn. Sala Mostre ‘Rodolfo Falchi’ al Palazzo del Parco, fino al 9 luglio

SAN BARTOLOMEO AL MARE



21.30. Festival M&T, ultimo giorno del festival di musica e teatro: concerto The Blue Laws & Fratelli Lambretta in ‘Song for a friend’, ospite speciale Danilo Amerio. Piazza Torre Santa Maria, ingresso gratuito (più info)

CERVO



18.00-23.00. Street Food ‘Mare in festa’ con Dj Set. Via alla Foce sul Mare, fino al 9 luglio



ENTROTERRA

BAJARDO



16.30-23.55. Festa del gruppo Facebook ‘Quelli che… Amano Bajardo’ con tante sorprese, per celebrare gli oltre 2.300 iscritti. Chiesa Vecchia, partecipazione aperta a tutti

BADALUCCO



18.00. 12ª edizione del Bistrot dell'Ulivo (Spremitura a freddo, pensieri in libertà): incontro con personaggi del mondo dello spettacolo, dell'imprenditoria, della cultura, del giornalismo, radunati da Franco e Rossella Boeri Roi. Partecipano: Carlin Petrini, l'architetto Stefano Boeri, Michele Serra, Oscar Farinetti, Pietro Galeotti, Mauro Pagani, Gigi Garanzini, Tommaso Sacchi, Antonio Ricci, Valter Vacchino, Walter Lagorio, Giuseppe Noto, Fulvio Gazzola e molti altri. Animazione a cura di Antonio Silva, presentatore della Rassegna della canzone d'autore Premio Tenco. Regione Ortai (più info)



CAMPOROSSO



18.30. Serata ricca di eventi con Dj Set anni ’70, ’80 e ‘90 con la Guest Star Andrea Rock, nota voce di Virgin Radio + 5ª edizione di ‘Miss Val Nervia’ e investitura delle varie miss degli otto comuni partecipanti (Miss Apricale, Miss Bajardo, Miss Camporosso, Miss Castel Vittorio, Miss Isolabona, Miss Pigna, Miss Rocchetta Nervina, Miss Ventimiglia) + drink & Food a volontà. PalaBigauda (più info)

CARPASIO

17.00. ‘Pastasciutta antifascista’: apertura e illustrazione del programma + alle 17-30, Christian Papini, Abdul e Yuba parlano del concetto di vulnerabilità tra i migranti, del loro disagio post traumatico causato dalle loro esperienze pregresse + alle 18.30, Narrazione di esperienze personali da parte di migranti che si sono stabiliti nella nostra zona e che si sono perfettamente integrati + alle 19.30, Cena nel piazzale delle feste + alle 20.30, ‘Lizzadro’, musica transumante, con Paolo Lizzadro e Fabio Berto + Egin, gruppo Patchanka (anche domani)

CERIANA

18.00. ‘Certe Note, festival di cantautori a Ceriana’: musica live con Christian G., Graziano Romani. Corso Italia

COSTARAINERA

17.00. Per la 2ª edizione della rassegna ‘Letture al Parco Novaro’, incontro con la scrittrice Maria Cristina Bertolino sul tema ‘La salvaguardia delle api’: laboratorio con letture animate, gioco a quiz e partecipazione dell'apicoltrice Mary Sacco dell'Azienda Apistica ‘Colori del benessere di Sanremo’, che farà conoscere ai bambini la vita segreta delle api. Parco del Benessere G.F. Novaro, via Aurelia zona Piani Paorelli, info 351 9104008

DIANO CASTELLO

9.30-22.30. ‘Premio Vermentino 2023’ (30ª edizione): concorso + degustazioni guidate del Vermentino + passeggiate + mercatino prodotti tipici + punti ristoro e molto altro. Luoghi vari, fino al 9 luglio (il programma a questo link)

18.00. Mostra con dieci litografie di Salvador Dalì riguardanti la Divina Commedia di Dante Alighieri. Chiesa di San Giovanni Battista, fino al 30 agosto



19.30. ‘Festa in Ciassa’: specialità gastronomiche e ballo all’aperto (più info)



21.30. Dj Set (ogni sabato di luglio e agosto). Bowling di Diano, Via Diano San Pietro 105, info 0183 494131

DOLCEACQUA



10.00-23.00. ‘Antologica Polaroid’: mostra fotografica di Franco Tavaroli. Pinacoteca Morscio, fino al 30 luglio (giovedì e venerdì h 15.30/19:30, sabato e domenica h 10/12.30-15.30/23)

10.00-17.30. Mostra Fotografica ‘500 Monaco Dolceacqua’ di Julien Spiewak. Castello dei Doria, fino al 2 settembre (più info)



16.00-20.00. Mostra ‘… cento anni di Barbadirame’ di Raimondo Barbadirame. Sala consigliare del Comune, fino al 27 agosto (dal lunedì al venerdì h 9/13, sabato e domenica h 16/20)



15.30-18.00. Mostra ‘Yesterday will never end’ dell’artista Lorenza Sannai. DAC, Dolceacqua Arte Contemporanea, Strada Vicinale dell`Abelio (venerdì, sabato e domenica fino al 16 luglio)



DOLCEDO



21.00. Concerto di musica lirica con il soprano Monica Russo, accompagnata dalla pianista Kristina Gjonej. Arie di C. W. Gluck, F. Schubert, G. Verdi, F. Cilea, G. Puccini, P. Mascagni, F. Chopin. Chiesa parrocchiale di San Tommaso Apostolo

LUCINASCO

21.00. ‘Concerti sul Lago’ (8ª edizione), concerto del ‘Lagorio Project’ formato da: Piero Mareri - Pianoforte; Mauro Demoro - Contrabbasso; Giovanni Piccardo - Batteria; Antonello Sbarra - Chitarra elettrica; Leo Lagorio - Sassofoni. Special Guest: Claudio Capurro - Sax alto; Luca Begonia – Flicorno. Parco di Santo Stefano, ingresso libero (segue rinfresco offerto dalle aziende locali)

PERINALDO



21.00. ‘Back to the wood’: concerto blues presso l’enoteca ‘Di Vino e…’



21.30. Serata astronomica del profondo cielo estivo, presso l’Osservatorio astronomico di Perinaldo (anche domani). Per prenotazioni ed informazioni tel. +39 348 5823047

PIEVE DI TECO

9.30-18.30. Apertura al pubblico del Museo Diocesano Sezione dell’Alta Valle Arroscia all’Oratorio della Ripa con un’ampia galleria artistica che va dagli affreschi medievali alle grandi pale barocche e tardo barocche di autori che hanno reso celebre l’arte ligure nei secoli (sabato e domenica h 9.30/13-14.30/18.30)

PIGNA

17.30. Presentazione libro ‘Italo Calvino. Alla ricerca di una città scomparsa’ della scrittrice e giornalista Laura Guglielmi. Dialogano con l’autrice il sindaco Roberto Trutalli e Pia Viale. Piazza Umberto I (loggia Medievale)

MONTENGROSSO PIAN LATTE

19.00. Per la Festa di inizio Estate, Party della Raviòra: Serata Gastronomica con Cucina Bianca + Musica dal vivo ed intrattenimento in compagnia dell'Orchestra Fantasia. Centro Polifunzionale, posti a sedere e servizio al tavolo con Servizio Bar operativo per tutta la sera

PORNASSIO



9.00-18.00. ‘Drive-in Car Market, il mercatino nel bagagliaio’ riservato esclusivamente a privati. Gli espositori possono utilizzare la propria auto che si trasforma in un vero e proprio negozio. Evento a cura dell’Accademia Kronos. Colle di Nava

SEBORGA



10.00-18.00. ‘Seborga com’era’: mostra di foto d’epoca, strumenti musicali antichi e dipinti. Locali di Via Matteotti, ingresso libero, fino al 31 agosto

20.00-00.30. Serata enogastronomica e danzante con l’orchestra ‘Danilo Ponti’ organizzata dalla Pro Seborga + baby dance per i più piccoli. Piazza Martiri

TRIORA



10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



VILLA FARALDI



18.00. Vernissage mostra dell’artista norvegese Mattias Härenstam al Centro Culturale Fritz Røed, fino al 16 luglio

FRANCIA

MONACO

10.00. 5ª Monaco Art Week: la Monaco Art Week propone un nuovo percorso artistico nel Principato, dando modo di scoprire le varie mostre allestite dalle gallerie e dalle case d'asta partecipanti. Principato di Monaco, fino al 9 luglio (più info)



10.00-17.00. ‘Il Principe a casa sua’: mostra nell’ambito del centenario del Principe Ranieri III con cento immagini fisse e in movimento rappresentative della personalità e dell'opera del sovrano, scattate a Palazzo e negli altri luoghi di residenza, accostate a oggetti o documenti rari ad esse relativi. Grandi Appartamenti del Palazzo dei Principi, fino al 20 agosto (più info)



10.00. ‘Monet in piena luce’: mostra nell’ambito delle celebrazioni del 140° anniversario della prima sosta di Claude Monet a Monaco e in Costa Azzurra. Grimaldi Forum Monaco, fino al 3 settembre (più info)



12.00. ‘F(ê)aites de la Danse’: per più di 24 ore ininterrotte, la Piazza del Casinò si trasforma in una gigantesca pista da ballo all'aperto con la partecipazione di centinaia di artisti internazionali, musicisti virtuosi, ballerini ai massimi livelli e appassionati dilettanti. Piazza del Casinò, anche domani (il programma a questo link)





DOMENICA 9 LUGLIO



SANREMO



9.00-19.00. Tradizionale Mercato dell’Antiquario in Piazza Colombo e sotto il porticato del Palafiori

10.00-23.00. ‘Di là dal paesaggio’: mostra di due giovani artisti italiani Luca Boffi (Alberonero) e Jacopo Valenti curata da Vittorio Parisi. sale ‘Magazzino di Levante’ del Forte di Santa Tecla, fino al 30 luglio (intero 5 euro, ridotto 3 euro, gratuito per i minori di 18 anni)

10.00-23.00. ‘Vertigini della Fuga’: mostra dell’artista francese Gerard Venturelli ispirata dall’antica funzione di carcere. Spazi della Piazza d’Armi e delle Sale Quartiere dei Soldati del Forte di Santa Recla, fino al 3 settembre (intero 5 euro, ridotto 3 euro, gratuito per i minori di 18 anni)

15.00-19.00. ‘Le Millecose di Max’: esposizione del cacciatore d’autografi Mario Vanzan detto ‘Max’ di una parte della sua collezione di Foto di Artisti, Manifesti, Dischi 45 33 78 giri, Cassette Stereo 7, Videocassette VHS e tanto altro. Whisky a GoGo del Teatro Ariston, fino al 10 luglio



17.00-22.00. Esposizione opera di Ernesto Gay ispirata dal romanzo di Italo Calvino ‘Il Castello dei Destini incrociati’ premiata alla Biennale di Venezia 2023 da Vittorio Sgarbi. Galleria d’arte ‘Bonbonniere’, Corso Inglesi, ingresso libero

18.30. Presentazione del libro di Salvatore Vento ‘Geografia sentimentale di un emigrante italiano’ (ed. Erga) edizioni. Conversa con l’autore Giovanni Gandolfi. Forte di Santa Tecla



19.45. Per Folies Royal 2023, Music Time con Blu Syrio, Sabrina Bonfadelli (voce) e Cristina Silvestro (violino). Bordo Piscina del Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391

21.00. Fiesta Latina con Salsa Bachata, Kizomba, Reggaeton, Merengue, Cha Cha Cha (ingresso + drink 10 euro). Bahama Star, via Armea 91, info e prenotazioni 328 3390866 (ogni domenica d’estate)

IMPERIA



8.00-13.00. ‘Il mare per tutti’: escursione in mare a favore di Persone con disabilità con gara di pesca non competitiva e rilascio del pescato. A cura dell'Associazione di Pesca Sportiva Dilettantistica Stella Maris. Imbarco dei partecipanti alle 8 dalla Marina di Porto Maurizio



10.00-19.00. Mostra di pittura dell’artista loanese Giuseppe Ferrando in collaborazione con l’Associazione Artistica Torchio e Pennello aps di Albenga (h 10/12-15/19. Galleria ‘Il Rondò’ di piazza Dante, fino al 13 luglio, info 348 1701801

15.00-18.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 15/18). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)

15.00-18.00. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi (più info)

18.30-22.00.Festival Art Nouveau Week 5ª edizione: esposizione di Arte Liberty a cura dell’Associazione Culturale Nazionale Italia Liberty. Palazzina Liberty a Borgo Marina, fino al 14 luglio

VENTIMIGLIA



9.00. Festa del Bambino: escursione in barca per bambini 6-12 anni a cura del Circolo nautico intemelio. Porto Cala del Forte



18.00-23.00. Inaugurazione mostra’ Contemporanei/Puma Vs Monet/La Luce Dentro’ con visita guidata assieme all’artista e Daniela Gandolfi, conservatrice del Museo archeologico Rossi. Intervento critico di Francesca Bogliolo. A cura di Silvia Alborno e Fabio Falone. MAR, Forte dell’Annunziata, via Verdi 41, fino al 12 agosto



21.00-23.00. ‘Estate al Museo’: Apertura serale Al Brillar di Stelle: visite guidate a tema e a ‘lume di candela’ alle 21.15. Museo civico archeologico G. Rossi al Forte dell’Annunziata (tutti le domeniche sino al 31 agosto)

VALLECROSIA



11.00-19.00. ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Vallecrosia Beach, fino al 3 settembre

17.45. ‘Le inglesi in Riviera durante la belle epoque’: conferenza con la scrittrice Lilia De Apollonia con letture dal libro ‘La Regina, la Filantropa e l’Imperatrice - Aristocratiche inglesi a Vallecrosia’. Giardini della Casa Valdese, Via Colonnello Aprosio 255

20.40-24.00. Coloratissimi giochi gonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach

21.00-23-00. Commedia teatrale dal titolo ‘Il servitore... servito a dovere!’ a cura del Teatro della Luna. Città Alta, ingresso libero

BORDIGHERA



10.00-22.00. Summer Fun, Animazione Estiva sul Lungomare Argentina con Baby dance, Yoga Baby, Skateboard, Yoga, Pilates, Qi gong, Stretching, Circuito funzionale, Tango Argentino, Balli Caraibibi. Fino al 3 settembre

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 9 settembre



OSPEDALETTI

21.30. Invito all’Operetta: concerto di musica classica con Cristina Noris (Clarinetto), Vitaliano Gallo (Fagotto, Chitarra, Direzione), Massimo dal Prà (Pianoforte) Enzo Cioffi (Percussioni). Piazza Sant’Erasmo, ingresso libero

TAGGIA



19.00. Seminario intensivo aperto a tutti dal titolo ‘Guardare, essere Guardati’ condotto dall’attrice genovese Mariella Speranza. Scuola di teatro del Banchéro in via Soleri 12, fino all’11 luglio, iscrizioni 333 2820196 (più info)

18.00-24.00. In diretta dalla piazza la musica di Radio 88 Sanremo. Piazza Tiziano Chierotti

21.15. ‘La piazza si fa cinema’: proiezione film ‘I Moschettieri del re’ di Giovanni Veronesi (2018). Via Lido sul Lungomare di Arma

SANTO STEFANO AL MARE



9.00-23.00. ‘Lavand’Arte’: mostra mercato dedicata alla lavanda con produttori, pasticceria, oggettistica a tema. Alle 21, conferenza delle proprietà della lavanda con Cesare Bollani, presidente dell'Associazione Lavanda Riviera dei Fiori. Vie del Borgo

SAN LORENZO AL MARE

17.00-19.00. Mostra delle opere di Carla Marino con i dipinti ad olio degli anni 2000 ispirati agli scorci del borgo. Oratorio del paese, ingresso gratuito (fino a settembre dal giovedì alla domenica), info 0183 1974592

RIVA LIGURE



8.00-21.15. ‘Fiera delle Fiere’ con Bum Bum Bam e Mr. Paolo Magic Commedy. Piazza Ughetto

DIANO MARINA



10.00-20.00. ‘Dipingiamo insieme’: mostra di pittura collettiva ‘a cielo aperto’ a cura del gruppo di artisti dianesi ‘Dipingiamo Insieme’ con esposizione di opere manufatte ed originali. Via Nizza, Via Genova

18.00-23.00. Ultimo giorno della mostra personale dell’artista Kevin Flinn. Sala Mostre ‘Rodolfo Falchi’ al Palazzo del Parco



SAN BARTOLOMEO AL MARE



20.00. ‘Verso la Via Lattea’: passeggiata per fotografi amatoriali e appassionati astronomi nel periodo di maggior visibilità della Via Lattea con la Protezione Civile di San Bartolomeo al Mare e l’associazione Stellaria. Ritrovo in piazza Sottana (località Chiappa), poi si sale in auto fino al Bestagnolo e si procede a piedi, partecipazione libera con prenotazione allo 0183417065

CERVO



18.00-23.00. Street Food ‘Mare in festa’: Dj Set Radio Grock con Riccardo Ghigliazza e a seguire I Blucobalto ‘Negramaro Tribute Band’. Via alla Foce sul Mare

ENTROTERRA

BAJARDO

9.30. Giornata dedicata alla danza ‘Biodanza e Natura’ nei boschi di Bajardo e nel borgo con Marco Muratore e Antonella Piccone. Chiesa di San Rocco



10.00. Mercatino ‘Profumo di carta’: libri e prodotti del territorio. Vie del Borgo

CARPASIO

9.00. ‘Pastasciutta antifascista’: passeggiata guidata dal Museo della Resistenza al castagno dei partigiani e colazione al museo gratuita + alle 11, Donatella Alfonso presenta il libro ‘Fischia il vento. Felice Cascione e il canto dei ribelli’ al Museo della Resistenza + alle 12, Pastasciutta antifascista’ (gratuita) + Alle 15, ‘Cronache ribelli’: colonialismo italiano e sua narrazione + alle 16, Enzo Barnabà presenta il libro ‘Il passo della morte’ + alle 17, Adelmo Cervi presenta il libro ‘I miei sette padri’ + alle 18, Proiezione del film ‘I miei sette padri’, regia di Liviana Davì presso l’Oratorio in piazza della chiesa

CIPRESSA

21.30. ‘Lost In Blues’ in concerto. Piazza Martini

21.15. Concerto del Coro Polifonico Cantores Bormani di Imperia in un repertorio di polifonia sacra comprendente brani di Palestrina, Da Victoria, Scarlatti, Pergolesi (Chiesa Parrocchiale) + brani polifonici profani nella piazzetta antistante la Parrocchiale di Lingueglietta

COSTARAINERA



10.00. Festa dello Sport al campo sportivo a cura dei ‘Zuveni de Seriana’

DIANO CASTELLO

8.45-23.00. ‘Premio Vermentino 2023’ (ultimo giorno della 30ª edizione): concorso + degustazioni guidate del Vermentino + passeggiate + mercatino prodotti tipici + punti ristoro e molto altro. Luoghi vari (il programma a questo link)

18.00. Mostra con dieci litografie di Salvador Dalì riguardanti la Divina Commedia di Dante Alighieri. Chiesa di San Giovanni Battista, fino al 30 agosto



19.30. ‘Festa in Ciassa’: specialità gastronomiche e ballo all’aperto (più info)

DOLCEACQUA



10.00-23.00. ‘Antologica Polaroid’: mostra fotografica di Franco Tavaroli. Pinacoteca Morscio, fino al 30 luglio (giovedì e venerdì h 15.30/19:30, sabato e domenica h 10/12.30-15.30/23)

10.00-17.30. Mostra Fotografica ‘500 Monaco Dolceacqua’ di Julien Spiewak. Castello dei Doria, fino al 2 settembre (più info)

15.30-18.00. Mostra ‘Yesterday will never end’ dell’artista Lorenza Sannai. DAC, Dolceacqua Arte Contemporanea, Strada Vicinale dell`Abelio (venerdì, sabato e domenica fino al 16 luglio)



16.00-20.00. Mostra ‘… cento anni di Barbadirame’ di Raimondo Barbadirame. Sala consigliare del Comune, fino al 27 agosto (dal lunedì al venerdì h 9/13, sabato e domenica h 16/20)



LUCINASCO



10.00-18.00. Per tutto il periodo estivo, visite guidate al complesso museale della Parrocchia di Lucinasco (h10/12-16/18)



MOLINI DI TRIORA

18.00. Per la Rassegna ‘Dall'entroterra che storie!’, presentazione libro ‘Italo Calvino. Alla ricerca di una città scomparsa’ della scrittrice e giornalista Laura Guglielmi. Dialoga con l’autrice Giacomo Revelli. Piazza San Giovanni Lantrua



PERINALDO



21.30. Serata astronomica del profondo cielo estivo, presso l’Osservatorio astronomico di Perinaldo. Per prenotazioni ed informazioni tel. +39 348 5823047

PIEVE DI TECO

9.00-19.00. Mercatino Arti e Sapori: 38 banchi espositivi di artigianato, prodotti agroalimentari, antiquariato e vintage. Sotto i portici di Corso Ponzoni, info 0183 36313 (ogni seconda domenica del mese)

9.30-18.30. Apertura al pubblico del Museo Diocesano Sezione dell’Alta Valle Arroscia all’Oratorio della Ripa con un’ampia galleria artistica che va dagli affreschi medievali alle grandi pale barocche e tardo barocche di autori che hanno reso celebre l’arte ligure nei secoli (sabato e domenica h 9.30/13-14.30/18.30)

SEBORGA

10.00-18.00. ‘Seborga com’era’: mostra di foto d’epoca, strumenti musicali antichi e dipinti. Locali di Via Matteotti, ingresso libero, fino al 31 agosto

TRIORA



10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)

VILLA FARALDI



18.00-22.00. Mostra dell’artista norvegese Mattias Härenstam al Centro Culturale Fritz Røed, fino al 16 luglio

FRANCIA

MONACO



8.00. ‘F(ê)aites de la Danse’: per più di 24 ore ininterrotte, la Piazza del Casinò si trasforma in una gigantesca pista da ballo all'aperto con la partecipazione di centinaia di artisti internazionali, musicisti virtuosi, ballerini ai massimi livelli e appassionati dilettanti. Piazza del Casinò (il programma a questo link)

10.00. Ultimo giorno della 5ª Monaco Art Week: la Monaco Art Week propone un nuovo percorso artistico nel Principato, dando modo di scoprire le varie mostre allestite dalle gallerie e dalle case d'asta partecipanti. Principato di Monaco (più info)



10.00-17.00. ‘Il Principe a casa sua’: mostra nell’ambito del centenario del Principe Ranieri III con cento immagini fisse e in movimento rappresentative della personalità e dell'opera del sovrano, scattate a Palazzo e negli altri luoghi di residenza, accostate a oggetti o documenti rari ad esse relativi. Grandi Appartamenti del Palazzo dei Principi, fino al 20 agosto (più info)



10.00. ‘Monet in piena luce’: mostra nell’ambito delle celebrazioni del 140° anniversario della prima sosta di Claude Monet a Monaco e in Costa Azzurra. Grimaldi Forum Monaco, fino al 3 settembre (più info)

18.00. 18° Festival Internazionale di Organo di Monaco: espressioni impressioniste con Shin-Young Lee, organo. Cattedrale di Monaco





