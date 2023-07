Pallapugno: cresce l'attesa per il big match di questa sera tra Imperiese e Cortemilia a Dolcedo

C'è grande attesa per il big-match di stasera che chiuderà la prima fase della stagione di pallapugno. Allo sferisterio 'Gandolfo' di Dolcedo si sfidano Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese e Cortemilia, campione d'Italia in carica.

La contesa (diretta dalla coppia arbitrale Basso ed Ardissone) avrà inizio alle 20:30. Questa sera si chiuderà la prima parte della stagione ma la classifica è ancora aperta ad ogni variazione. Molto dipenderà però dal risultato che Paolo Vacchetto conseguirà a Canale.

Intanto la quadretta di Serie C1 di capitan Grasso ha vinto per 11-5 la semifinale di Coppa Italia e per l'ultimo atto se la vedrà contro Pieve di Teco. Insomma, comunque vada il trofeo arriverà in provincia di Imperia.