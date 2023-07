Nuoto: buoni risultati per gli atleti della Rari Nantes Imperia al 'Verona Summer Trophy'

“Buone notizie dal primo Verona Summer Trophy”: sono le parole dell’allenatrice imperiese Tiziana Campi, di rientro dalla rassegna nella città dell'Arena e che prosegue: “I sette atleti della Rari Nantes Imperia hanno dato ottimi segnali ai tecnici, in vista delle finali estive che si terranno a Genova dal 21 al 23 luglio. E sono anche le ultime date per ottenere il pass per gli italiani”.

Tra le ragazze, Emma Blabis migliora il crono personale sui 200 Misti (2:31.27) e si conferma nei 400. Così Anna Balbis sui 100 e 200 Rana già qualificata per Roma. Migliora i propri tempi Martina Trevia con 36.04 nei 50 Rana e 1:17.56 nei 100 Rana. Conferma la sua miglior prestazione Beatrice Vernaleone con 38.63 nei 50 Farfalla.

2:17.78 nei 200 Misti e 58.93 nei 100 Farfalle, con questi crono Edoardo Campi migliora i personali in entrambe le discipline. Emanuele Pandolfi si conferma nei 50 Rana, dove ha già il pass per Roma, ma viene squalificato nei 100 Rana dopo aver migliorato il personale. Si avvicina sensibilmente ai tempi limite per gli Italiani anche Daniele Vernaleone con 2:10.48 nei 200 Farfalla.

La Rari Nantes Imperia si è classificata 32a su 55 delle più blasonate squadre del nord Italia.