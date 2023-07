Manuel Pezzimenti del Judo Club Sakura Arma di Taggia cintura nera 2° Dan Di Ju-Jitsu

Il gran caldo non spaventa gli atleti del Judo Club Sakura Arma di Taggia a.s.d., che continuano ad allenarsi con vigore, cercando di ottenere il meglio dalla propria attività. E' così che Manuel Pezzimenti, atleta cintura nera 1° Dan di Ju Jitsu, ha sfidato caldo e fatica, sostenendo con grande bravura e con ottimo risultato, l'esame a cintura nera 2° Dan.



Coadiuvato dall'amico Diego Secchi nella veste di Uke (colui che si presta affinchè Tori esegua la tecnica che intende dimostrare), Manuel Pezzimenti si è presentato davanti agli esaminatori sia eseguendo con competenza le tecniche richieste, sia rispondendo con sicurezza alle domande della parte teorica.

L'Insegnante Tecnico che lo ha preparato e presentato all'esame, il Maestro Andrea Molinari, cintura nera 4° Dan, è stato molto soddisfatto dell' esito della prova ed ha commentato: "Siamo molto soddisfatti dell' esame che Manuel Pezzimenti ha sostenuto. Il suo impegno nella preparazione è stato lodevole ed è stato premiato dal risultato. La sua soddisfazione è anche quella di tutto il Club che segue con passione le attività che si praticano. Gli allenamenti non verranno fermati neppure dal caldo estivo, in modo da presentarsi agli appuntamenti autunnali in piena forma".