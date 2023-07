Calcio amatoriale: questa sera al 'Morgana Beach' le semifinali del trofeo 'Città di Sanremo'

Tempo di semifinali per il 28° ‘Trofeo Città di Sanremo’, torneo di calcio a 6, al campo ‘Morgana Beach’, in corso Trento e Trieste.

Questa sera le quattro squadre semifinaliste si daranno battaglia per raggiungere la finalissima che si svolgerà nella serata di domenica. I quarti di finale hanno premiato le formazioni di Imperia (Il Bosforo e Ancash Sport) una di Sanremo (Ag. Temacasa) e una di Ventimiglia (Marco Serpe Rec Metalli).

Solo quest'ultima ha vinto abbastanza agevolmente sui Seborghini del Vivaio Patrone, che sono arrivati ai quarti con molte defezioni, mentre tutte le altre tre sfide si sono risolte solamente negli ultimissimi minuti di gioco: Ag. Temacasa su Riviera Recuperi (6-4) e Ancash Sport (2-1) con un gol allo scadere sui piemontesi del Bar Lanfranco Ormea.

Si è conclusa solamente ai rigori la sfida tra Il Bosforo e F.lli Diurno (da molti accreditata come una delle formazioni che potevano vincere il torneo) dopo che i tempi regolamentari si sono conclusi sul 4-4 in una partita dove gli imperiesi hanno pareggiato nell'ultima azione utile dopo che nel primo tempo si erano trovati in vantaggio di due reti.

Il programma delle semifinali:

Ore 20.45 Il Bosforo-Ag. Temacasa

Ore 21.45 Marco Serpe-Ancash Sport