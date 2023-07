Sabato 15 torna la Festa della Musica nel centro storico di Taggia

Sabato 15 luglio dalle 18 torna la Festa della Musica nelle piazze e nelle vie del centro storico di Taggia. Protagonisti dell’evento saranno le band e gli artisti che intratterranno i visitatori e il pubblico, ma anche i commercianti, i bar e i ristoratori, che hanno partecipato con entusiasmo all’iniziativa.

L’assessore alle Manifestazioni, Barbara Dumarte, commenta: “Siamo orgogliosi di annunciare il ritorno di questo amato evento. La manifestazione, che a ogni edizione vede un grande successo di pubblico, è la dimostrazione di quanto la collaborazione tra l’amministrazione e le attività commerciali possa creare proposte di qualità e valore. Un ringraziamento speciale a tutti coloro che hanno collaborato all’organizzazione.”

Per l’occasione i ristoratori di Taggia proporranno i loro piatti. A rendere ancora più magica la serata ci sarà la parata di performer e trampolieri luminosi. Per i più piccini un’area dedicata con giochi gonfiabili in piazzetta Garibaldi.

Ecco l’elenco completo delle band e degli artisti che si esibiranno nel centro storico di Taggia: NOS (New Old Stock) e dj set – ETHANN (Bar Buoni Propositi, Bar Angolo e Bar Globo); Disparsi (Bar Sapori in Corso); Berben Band (Bar Blender); Soni Modena e Marsel Ademi (Bar 900); Charlotrio (Bar Smile); Big Andy’s Brothers (Salumeria Taggiasca e Cafe Du Pantan); Groove Machine (Ristorante Castelin e Bar Sport); Prossemica (Bistrot Du Pantan, Usteria di Gaini e Cino Canestrelli); Zuzu’, Pedro, Riki Tirone B2B gnugnas (Bar Emilio); Aperitivo con musica d’altri tempi (Bar Torre).