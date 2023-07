Che cos'è un "titolo estivo" e in che modo gli investitori al dettaglio possono generare nuovi flussi di entrate su base stagionale?

Arriva l'estate e le abitudini quotidiane cambiano. Si utilizzano certi prodotti, beni e servizi diversi rispetto alla stagione fredda, ci sono infatti alcune aziende che lavorano e prosperano molto di più in alcuni momenti dell'anno rispetto ad altri. E questo, inevitabilmente, ricade anche sui mercati e sui loro andamenti azionari.

Come le materie prime, anche i titoli azionari hanno una stagionalità, una sorta di comportamento che tende a replicarsi in determinati momenti dell'anno, dettato dalle esigenze temporali.

Ad esempio, d'estate è più facile che i consumatori vadano in vacanza, muovendosi in macchina o in aereo, di conseguenza sale la domanda dei carburanti e delle compagnie di volo, e così i loro prezzi aumentano. Ci sono alcuni intrattenimenti che vanno bene per i mesi caldi e altri invece per quelli più freddi, dove si tende a vivere molto in casa, basta pensare al mondo dei videogiochi. Oppure il settore immobiliare, adatto più alla primavera dove iniziano gli acquisti delle case, perché la luce e l'aria tiepida aiutano le visite e i lavori di ristrutturazione e poi scema verso settembre.

Di solito queste condotte avvengono quando le economie sono a normale “regime”, ovvero quando non sussistono imprevisti come le guerre o le pandemie. In questi casi, e la storia recente insegna, si azzerano o addirittura si invertono alcune abitudini stagionali.

I migliori titoli azionari da sfruttare per l'estate

Con l'inizio della nuova stagione è bene quindi valutare quali possano essere le migliori azioni da inserire nel proprio portafoglio per tenerlo prospero e vantaggioso.

Maxim Manturov, Responsabile della Consulenza sugli Investimenti di Freedom Finance Europe, afferma che: “Home Depot (HD) va bene nei mesi estivi. Il leader dei prodotti per la casa in genere riporta i suoi maggiori ricavi nel secondo e terzo trimestre dell'anno, quando molte persone si dedicano ai lavori domestici nelle loro case. Il gigante del bricolage ha registrato ottimi dati di vendita, in aumento del 19,9% nel 2020 e del 14,4% nel 2021. Nell'anno fiscale 2021, le vendite sono state di 151,2 miliardi di dollari e l'utile netto è stato di 16,4 miliardi di dollari. In qualità di più grande rivenditore di articoli per la casa, Home Depot è ben posizionato per un'ulteriore crescita ed è uno degli investimenti più sicuri durante la recessione. Il titolo è anche adatto per gli investitori in dividendi, poiché Home Depot ha costantemente aumentato il suo dividendo nel corso degli anni.

The Walt Disney Company (DIS) - Con una lunga storia nella creazione di blockbuster e parchi a tema per le famiglie di tutto il mondo, The Walt Disney Company è costantemente tra i migliori titoli per lo shopping estivo. La Disney possiede diverse importanti società cinematografiche, tra cui Marvel Studios, Lucasfilm e Pixar, e pianifica strategicamente molti dei suoi film per la stagione estiva. Le vacanze estive sono un periodo dell'anno popolare per i parchi e i resort Disney, ma la Disney non dipende interamente dalla stagione estiva. I suoi diversi flussi di entrate gli consentono di prosperare anche quando fa freddo. Disney+, in particolare, è stato un grande vincitore nel segmento dei media e dell'intrattenimento dell'azienda".

Altri titoli da mettere nel portafoglio

Amazon

Sembrano ancora prosperare le performance di Amazon. Dopo il terreno perso nel 2022 il colosso dell'e-commerce ha fatto discutere molti analisti, ma ha ancora dei limiti di rialzo e sembra stia recuperando, con un'ascesa iniziata a marzo scorso. I titoli sono quotati con fiducia e le previsioni sono positive Con la sua offerta di prodotti che spaziano a 360 gradi, l'azienda di Jeff Bezos non si arresta sicuramente per l'estate e continua ad attirare piccoli e grandi investitori.

Lufthansa

Il leader mondiale tra i vettori di aerei, che ha da poco acquisito una partecipazione del 41% in ITA Airways di bandiera italiana, è la terza compagnia aerea più grande al mondo. Ha dimostrato una forte resistenza, distaccandosi dalle altre quando non si poteva viaggiare durante il periodo di pandemia da Covid. L'azienda tedesca si è rapidamente ripresa segnando un successo dopo l'altro mentre le sue competitor hanno arrancato o sono fallite. Si possono comprare le sue azioni ed etf nella borsa italiana.

Azioni Deutsche Lufthansa

(Image: Borsaitaliana.it)

PayPal

In estate si attivano più movimenti di denaro e le azioni PayPal sono titoli azionari in cui si può pensare di investire. L'azienda offre la possibilità ai suoi clienti di usare il proprio conto sia per comprare o pagare merci, per prelevare, scambiare o trasferire fondi. E' ormai adoperata da sempre più persone, il suo valore è aumentato e, nonostante qualche performance incerta, ha acquisito una posizione di leader nel settore.

Spotify Technology

Spotify è una società di streaming musicale che con il tempo ha riscosso un enorme successo. I suoi abbonati a pagamento superano i 200 milioni e la sua popolarità cresce a dismisura. Si può ormai definire come la piattaforma di riferimento per i podcast e per la musica.