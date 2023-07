Parcheggio occupato dai camper, il Comune di Taggia dice basta

Il Comune di Taggia ha dichiarato guerra ai posteggi camper abusivi. Una piccola rivoluzione partita a pochi metri dal municipio. Circa 100 parcheggi in un quartiere residenziale dove da tempo i cittadini si lamentavano per la presenza costante di camper.

Sia viaggiatori su gomma ma anche residenti nel comune che semplicemente usavano l'area per lasciare il mezzo, occupando diversi posti auto. Non sono mancate anche le segnalazioni per bivacchi improvvisati nei giardini a ridosso del Comune e scarichi versati direttamente nei tombini. Una situazione non regolamentata su cui l'amministrazione comunale ha voluto mettere uno stop.