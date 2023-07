L'ex Genoa Stefano Sturaro ospite al 45° torneo notturno di calcio a 7 di Badalucco

La prima serata del 45° torneo notturno di calcio a 7 di Badalucco ha avuto un protagonista pressoché unico. È Stefano Sturaro, che come aveva promesso a Roberto Oliva, delegato dall’ASD Badalucco 2009 ad organizzare l’evento, si è presentato in campo per il calcio d’inizio.



Il calciatore sanremese non si è risparmiato confermando la sua tradizionale disponibilità. Il pubblico da grandi eventi presente attorno al campo di Regione Premartin gli ha tributato una raffica di applausi. E lui ha accettato tutti i selfie e tutte le domande. Prima di tutto quelli con i bambini, a cui non sembrava vero poter fare la foto con un calciatore della Nazionale, che aveva militato in squadre come la Juventus e il Genoa.



Ad accoglierlo c’era il direttivo al completo dell’Asd Badalucco 2009. “Per noi è stato come tornare indietro nel tempo quando qui per un’occasione analoga - dice Giampiero Boeri, direttore operativo dell’Asd - arrivarono Sandro Mazzola, anni 80 e Gianni Rivera, nel 2011. Stefano Sturaro non rientrerà al Genoa. Ci ha detto che sta trattando con alcuni grandi club, ma non ha voluto dire nulla di più, perché le trattative, ancorchè prossime ad una conclusione, sono ancora in corso”.

Ha assistito alla serata e quindi è stato omaggiato di due bottiglie di Rossese della nota Cantina Lombardi e di un cesto di prodotti blasonati dell’oleificio Roi, sponsor della manifestazione, consegnati da Paolo Boeri, contitolare della grande azienda badalucchese.



Dal punto di vista sportivo però la serata non è andata per niente bene per le due squadre locali scese in campo. Il bar Tyffany/La Villetta di Sanremo si è imposto con una goleada. Il ristorante Ca’Mea di Badalucco ha infatti perso per 8 reti a 1. È andata decisamente meglio per la Badalucchese che ha perso per 3 a 2 con la compagine Cegioleo di Arma di Taggia.



A Badalucco comunque non hanno fatto drammi. Per due motivi: il torneo è solo all’inizio e in regione Pre Martin non si era mai visto un pubblico così numeroso e partecipativo.