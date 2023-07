Il mondo femminile e il suo rapporto con la cartomanzia

La caducità delle relazioni amorose ci viene da decenni confermata da statistiche che sono il frutto di un attento studio rivolto alle dinamiche spesso fallimentari di coppie residenti in tutto il mondo. Qualsiasi aspirazione romantica che nella fase iniziale parrebbe contraddire l'esito che deriva da quella ricerca confligge in realtà con l'epilogo infelice cui non di rado giunge una storia d'amore. In questo contesto le donne, che diversamente dagli uomini mostrano un coinvolgimento emotivo ed una dedizione totali per la realizzazione di un progetto familiare, di fronte all'emergere di vicende che ostacolino tale prospettiva chiedono talvolta conforto e soluzioni all'universo della cartomanzia. Desiderose cioè di porre fine alle problematiche che stanno causando la separazione dal loro partner, si rivolgono ad operatori esoterici per usufruire di strumenti interpretativi alternativi che diano sperabilmente risultati più soddisfacenti e rapidi di quelli prodotti dalla ragione. La speranza di ricevere suggerimenti fondamentali dai cartomanti per capire ogni evento che abbia generato instabilità all'interno di un rapporto di coppia si accompagna all'idea che la loro consulenza risulta indispensabile anche per prevenire errori comportamentali nel futuro. Pertanto la lettura dei tarocchi viene in queste circostanze vissuta come un mezzo conoscitivo irrinunciabile che riesce ad acquisire verità ultime sfuggite all'indagine razionale. C'è chi legittimamente contrario a questa visione delle cose giudica mere congetture le considerazioni restituite dagli operatori esoterici in seguito ad una loro interpretazione delle carte. Ritenendo dunque voli di fantasia i responsi legati alla lettura dei tarocchi, coloro che si oppongono a queste pratiche sono convinti che esse conducono chi le richiede soltanto ad una grave perdita di tempo. Se tale valutazione è istintivamente condivisibile, occorre tuttavia rilevare che essa non tiene conto del fatto che al fallimento di una storia d'amore nessuno è in grado di rispondere con lucidità.

Perché imperitura è l'attrazione determinata dai consulti di cartomanzia?

La tematica amorosa rappresenta la materia su cui si concentra il dialogo tra un cartomante e il suo cliente. Non vi è alcun dubbio che gli avvenimenti spiacevoli che investono un rapporto di coppia provocano nei suoi protagonisti uno scoramento a tal punto profondo da ridurli spesso preda di un pericoloso disorientamento. Il venir meno di una relazione col partner significa soprattutto per le donne prendere amaramente atto che ogni esperienza da vivere in prospettiva in piena solitudine le allontana dalla confortevole abitudine del passato di condividere ogni attimo della loro vita con la propria dolce metà. Il ricorso ai cartomanti è finalizzato ad individuare ogni tentativo, sensato ed incisivo, in virtù del quale sia possibile recuperare la vicinanza preziosa del partner. L'intervento dell'operatore esoterico si traduce in sostanza nella capacità di intuire ogni comportamento proposto dalla simbologia dei tarocchi adatto a rivitalizzare una relazione in stato comatoso. In particolare dopo aver ascoltato il racconto del cliente, i suoi consulti di cartomanzia dovrebbero rivelare novità decisive attraverso cui comprendere se la storia d'amore possa dirsi conclusa o aperta a capovolgimenti positivi. All'operatore esoterico viene dunque affidato il destino del cliente, che riponendo fiducia nelle sue valutazioni, gli offre la delicata operazione intellettuale di gestire il proprio destino. Sentendosi così al riparo da successivi errori fatali, il cliente comincia ad auspicare che nella situazione caotica in cui versa la sua relazione un cartomante possa identificare uno spiraglio di luce. Le riflessioni che discendono dall'interpretazione dei tarocchi, quindi, dovrebbero indicare le soluzioni da accogliere perchè il sogno amoroso non svanisca o al contrario precisare che non esista alcuna opportunità per augurarsi il suo prosieguo.

La cartomanzia contemporanea

Ormai la prassi per la quale i consulti di cartomanzia si svolgevano presso lo studio dell'operatore dell'esoterico è stata sostituita da una lettura dei tarocchi quotidiana al telefono fornita da imprese. Fermo restando che il tradizionale dialogo tra cartomante e cliente presenta sia pure in rari casi ancora le peculiarità del passato, è l'affermazione di aziende del settore ad aver introdotto un nuovo rapporto tra le parti che si sostanzia in conversazioni telefoniche effettuate a qualsiasi ora della giornata. I titolari di cartomantidellasoluzione, società che si occupa di offrire alla propria clientela ogni giorno un'attenta interpretazione delle carte al telefono, conferma che la possibilità attribuita al cliente di chiamare il suo operatore esoterico di fiducia proprio nel momento in cui si verifica un accadimento sgradito, ha sancito il passaggio definitivo da una cartomanzia antica ad una per così dire moderna. Oggi, sostengono i proprietari di questa azienda dall'invidiabile fatturato, il cliente ama telefonare dal luogo e all'ora che preferisce piuttosto che attendere un appuntamento e posticipare di fatto un giudizio che risulta urgente.