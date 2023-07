Ventimiglia: tre settimane di Educamp, un grande appuntamento di sport e formazione di vita

Con l’ultima chiusura si è conclusa, venerdì scorso, la sesta edizione dell’Educamp CONI a Ventimiglia. Quest’anno le tre settimane hanno trattato tre tematiche differenti legate allo sport: come inclusione, come salute e come divertimento, ma anche sport come supereroi riferito a tutti i giovani partecipanti che senza riserve e con vero spirito sportivo si sono messi in gioco. I giovanissimi cantanti di Industrie Musicali, guidati da Alessio Benedetto, hanno accompagnato le chiusure settimanali dell’Educamp con il brano ‘Supereroi’.

“Come ogni anno grazie alla sinergia, l’entusiasmo e l’impegno di tutti – dicono gli organizzatori - si è potuto far vivere un’esperienza sportiva e formativa unica ai giovani partecipanti. Un ringraziamento va anche al Vicesindaco di Ventimiglia Marco Agosta e all’Assessore allo sport Serena Calcopietro che hanno presenziato all’ultima chiusura”.

Tantissime le associazioni del territorio che hanno partecipato al progetto mettendosi a disposizione: Basket Ventimiglia, Club Puket- Muay Thai, Calcio Airole, Archery Club Ventimiglia, Pallamano Ventimiglia, Atletica Ventimiglia, Rotellistica Ventimigliese, Ventimiglia Calcio, Rugby Don Bosco, Judo Club Ventimiglia, asd Polis VTS con Simona Arenghi, Scuola Yoga Pramiti, Calcio Vallecrosia Academy, Liferevolution a.s.d. Sbandieranti e Musici dei sestieri di Ventimiglia.

Oltre alle discipline sportive proposte tantissime le attività educative svolte durante le tre settimane grazie alla disponibilità della guardia Costiera con il Sottufficiale Larizza Giovanni e il Graduato Feltrinelli Zirio Sofia, dei Vigili Urbani di Ventimiglia, del Maresciallo Savella della Caserma dei Carabinieri di Ventimiglia, del campione di paraciclismo Fabio Radrizzani, del responsabile progetto sbandieratori e musici della spes Raffaele Regina, Dott. Perato sport-salute, Serena Calcopietro azienda agricola Ascheri, Jhonny Assante Di Cupillo educazioneambientale, Croce Verde Intemelia, Rudy Valfiorito della Lipu, il gruppo scout, Andrea Floris con attività di gruppo rivolte ai ragazzi.

Anche dietro le quinte la collaborazione è stata impeccabile grazie alla disponibilità della spiaggia libera attrezzata Maestrale Ventimiglia che ha ospitato l’Educamp e dell’impeccabile mensa Elior di Bordighera che ha fornito i pasti secondo le esigenze e logistiche diverse con uno staff meraviglioso e attento alle necessità dei bambini. Importante il lavoro dello staff: Sara Orso, Irene Maccario, Chiara Aime, Alice Caravelli, Andrea Genovese e all’aiuto staff Chiara Orso, Mathias Massullo, Camilla Maccario, Matteo Gangemi e Giulia Zoccheddu coordinati da Manuela Gangemi e Manuela Pievi con la collaborazione di Saverio Di Bari.

Anche quest’anno grazie alla sinergia e alla collaborazione del CONI Comitato Regionale Liguria, del Delegato Coni di Imperia Alessandro Zunino, della coordinatrice Educamp Franca Abbo tutti i rappresentanti Regionali del CONI che accompagna nell’organizzazione degli Educamp si è potuto far vivere ai ragazzi un’esperienza sportiva unica a Ventimiglia nata e promossa sul territorio grazie all’idea e alla volontà di Cristina Caprile, Angelo Gadina e Francesco Brioglio.