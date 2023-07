Motocross, due piloti del Motoclub Gentlemen Bordighera sul podio a Casale Monferrato (Foto)

Ottimi risultati per i piloti del Motoclub Gentlemen Bordighera Salvatore Mammoliti e Matteo Chierico che hanno partecipato alla quarta prova del campionato regionale ligure-piemontese, nella categoria challenge rider mx1 e challenge mx2, andata in scena domenica scorsa a Casale Monferrato .

I due piloti del motoclub bordigotto, Salvatore Mammoliti e Matteo Chierico, hanno portato a casa i migliori risultati di categoria. Per la categoria challenge rider mx1 si è piazzato sul podio al primo posto Matteo Chierico, che si è classificato alla prima manche quarto e poi ha recuperato tutto con la seconda, arrivando primo con un distacco dal secondo di 7 secondi. Per la categoria challenge mx2 è, invece, salito sul podio, al primo posto, Salvatore Mammoliti, che si è classificato come secondo alla prima manche e primo nella seconda manche, aggiudicandosi, inoltre, l'holeshot, premio molto quotato nel motocross.