Calcio: ecco i giocatori confermati dalla Sanremese per la prossima stagione di Serie D

Dopo la conferma dell’allenatore, la Sanremese ha fatto lo stesso con i giocatori già messi a disposizione del tecnico. Resta il centrocampista classe ’94 Giorgio Gagliardi (38 presenze e 12 gol nello scorso campionato, accordo biennale, ottava stagione consecutiva in biancoazzurro). Con lui il difensore classe ’89 Simone Bregliano (32 presenze nello scorso torneo e settima stagione consecutiva in biancoazzurro), l’attaccante classe 2002 Francesco Pellicanò (24 presenze e 5 reti nello scorso torneo, prodotto del settore giovanile, sesta stagione consecutiva in biancoazzurro), il centrocampista classe 2002 Roberto Maglione (35 presenze e 2 reti nello scorso campionato, terza stagione di fila in biancoazzurro), il centrocampista classe 2002 Diego Larotonda (14 presenze e 2 reti nello scorso torneo da gennaio, terza stagione in biancoazzurro), il centrocampista classe 2003 Demis Maugeri (9 presenze e 2 reti nella scorsa stagione), il difensore 2003 William Mauro (4 presenze fino all’infortunio), il portiere classe 2005 Omar Bohli (3 presenze, prodotto del settore giovanile).

Verranno inoltre aggregati definitivamente alla prima squadra il centrocampista classe 2005 Alessio Santanocito e l’attaccante classe 2006 Tommaso Camerino (entrambi promossi dal settore giovanile). Con la Juniores lo scorso anno Santanocito ha collezionato 21 presenze e realizzato 10 reti, Camerino ha totalizzato 20 presenze e messo a segno 9 gol.

Le conferme di questi 8 importanti tasselli, la fiducia in due elementi di prospettiva come Mauro e Maugeri che hanno già dimostrato il loro grande valore, nonostante i problemi fisici, e l’inserimento stabile in prima squadra di Santanocito e Camerino sono la conferma della bontà del lavoro espresso negli ultimi due anni dal club biancoazzurro e dal suo settore giovanile. Dopo due secondi posti consecutivi l’intenzione principale del sodalizio matuziano è quella di crescere in maniera costante, puntando sempre sui giovani del proprio vivaio, formandoli e facendoli diventare prima uomini e poi calciatori.