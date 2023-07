Taggia: stasera all'Oratorio SS Sebastiano e Fabiano il secondo concerto di 'Frequenze 20.0'

Questa sera alle 21, all’Oratorio dei Santi Sebastiano e Fabiano a Taggia, si svolgerà il secondo appuntamento del festival internazionale di musica classica 'Frequenze 20.0' sotto la direzione artistica del M° Giorgio Revelli.

In palinsesto un concerto dell’Ensemble Pro Musica Antiqua di Savona con un programma che spazierà dalla musica sacra medievale a quella barocca, con strumenti anche di raro ascolto come la bombarda, l’organo positivo e la dulciana. Come già avvenuto per la serata del concerto inaugurale, oltre alla musica ogni evento sarà dedicato alla promozione del territorio e del suo patrimonio. La seconda serata sarà dedicata al ritrovamento ed all’avvenuto restauro del crocifisso quattrocentesco custodito nell’Oratorio della Confraternita del Gonfalone, attraverso un breve intervento del priore legale Fabio Filippi.

I musicisti che interverranno durante la serata sono la soprano Maria Catharina Smits, al violino Annalisa Del Grosso, alla bombarda Filippo Piceda, al flauto e alla dulciana Gaetano Conte, al violoncello Donatella Ferraris ed all’organo positivo Mario Del Grosso. In programma musiche di Bach, Mozart, Festa, Allegri, Carissimi

“Abbiamo fortemente voluto invitare l’ensemble Pro Musica Antiqua perché questa formazione e l’associazione a loro annessa ha sempre avuto come scopo principale la divulgazione culturale della musica antica, rivolgendosi innanzitutto ai giovani studenti” afferma il direttore artistico il M° Giorgio Revelli. L’iniziativa nasce dalla volontà delle Confraternite del Gonfalone e della Santissima Trinità, in collaborazione con l’Ufficio Cultura del Comune di Taggia.