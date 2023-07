Via all'Europeo di Vela: nella Nazionale le portabandiera di Sanremo e Taggia

Con Roberta Greganti e Francesca Lanteri ci sarà anche un po' di Sanremo e Taggia al Campionato Europeo Classe 420. Gare al via oggi a Gdynia in Polonia e in acqua per la Nazionale Italiana di Vela scenderanno anche le due portabandiera dello Yacht Club Sanremo, a bordo della "crocquemadame", questo il nome con cui le ragazze hanno ribattezzato la loro imbarcazione.

La missione italiana in Polonia sarà formata da due equipaggi maschili e due femminili seguiti dal tecnico Gianluigi Picciau. Ad appena 17 anni, per Greganti, originaria di Sanremo, al timone e per Lanteri di Arma di Taggia, prodiere, quello degli Europei indossando la maglia dell'Italia, è già un importante traguardo.

Il podio è alla loro portata come testimoniano anche gli ottimi risultati che le hanno messe in evidenza nei mesi scorsi: i primi posti alla Carnival Race a Sanremo e la Coppa Italia 420 a Lerici (al secondo posto nella classifica generale nazionale). Ottimi piazzamenti che arrivano grazie alla cura dell'allenatrice Fernanda Sesto. Il loro talento è stato riconosciuto anche dai cantieri Amer di Sanremo. La storica impresa nautica matuziana famosa in tutto il mondo ha deciso di sponsorizzare le due giovani promesse della vela.