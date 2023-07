Imperia, l'Oneglia calcio rilancia le sue ambizioni: Massimo Casella è il nuovo tecnico (foto)

Il presidente dell'Oneglia Calcio, Don Paolo Pozzoli, e il suo vice Alessandro Brancatelli, per la stagione 2023/2024, intendono ampliare il progetto del quale hanno messo le basi nella scorsa stagione e che ha portato al raggiungimento dell'obiettivo di crescita sperato.

Giuseppe Ghio, che con il suo grande impegno ha saputo risanare un gruppo in difficoltà sino alla meritatissima salvezza ai play out, passa il testimone al più giovane Massimo Casella, allenatore che ha maturato molta esperienza nel settore giovanile dell'Imperia e in altre prime squadre locali.

Sarà affiancato dal vice allenatore Alessandro Griseri, che continuerà a ricoprire anche il ruolo di team manager, e dall'allenatore dei portieri Alessio Fratini: insieme condurranno nel campionato di prima categoria i capisaldi della stagione passata e qualche nuovo acquisto già definito che verrà ufficializzato nei prossimi giorni.