Football sala: il Vivaio Patrone Pro Seborga sfiora il podio nelle final four del campionato italiano 2023 a Lainate

Terza fase finale in tre stagioni consecutive per il Vivaio Patrone Sanremo Pro Seborga nel campionato italiano di football sala FIFS. Dopo la semifinale del 2021 ed il sesto posto del 2022, impreziosito dai pareggi contro i campioni europei del Ticinia Novara e gli ex campioni italiani del Ticino Lugano, il team biancazzurro è stato infatti nuovamente impegnato domenica scorsa a Lainate (Milano) nelle finali del 2023 cogliendo il quarto posto dopo aver sfiorato il podio nella gara valida per la terza posizione. Sceso in campo in versione 'internazionale' con gli amici di Bergamo provenienti da Perù, Colombia e Somalia guidati da capitan Michael Corilla Cardenas il Pro Seborga ha ritrovato dopo alcune stagioni anche lo storico capitano Pietro Stassi giunto appositamente da Bolzano e premiato nel prepartita dal Direttore Sportivo della FCPS Matteo Bianchini con la Players Card n.1 in qualità di primo giocatore tesserato nella storia della Federazione Calcistica di Seborga nel lontano 2015. Subito opposti alla corazzata del Ticinia Novara, fresca di conquista della Coppa Italia e della Champions League 2023, sua seconda consecutiva, i calciatori biancazzurri si portavano in vantaggio con Jhon Philip Corilla Almonacid rimanendo però presto in sei uomini a causa dell'infortunio di Bashiir Ali che condizionava pesantemente il prosieguo della gara e dell'intera giornata a causa della ridotta possibilità di rotazioni in attacco con Carlos Alberto Gutierrez Flores e Ashraf Zakaria. Il Pro Seborga cedeva così alla distanza nonostante i grandi interventi di Wylfred Romario Ochoa Duarte e chiudeva sotto 3-1 all'intervallo. Nella ripresa il registro non cambiava con il Ticinia che, giunto in vantaggio di quattro reti, amministrava il risultato con successivi due gol per parte fino al 7-3 finale per gli uomini capitanati da Stefano 'The King' Usai.

Il club del Principato si giocava così il podio contro i padroni di casa del Lainate Futsal, sconfitti nella prima semifinale dall'Ispra, trovando anche in questo caso la brutta sorpresa iniziale dell'infortunio di Zakaria costretto a rimanere fuori campo per quasi tutto un primo tempo in cui la squadra era costretta a giocare con il quintetto fisso composto da Ochoa Duarte, Corilla Cardenas, Corilla Almonacid, Gutierrez Flores e Stassi. Una prova stoica, quella del team biancazzurro, che riusciva a mantenere l'equilibrio nella prima frazione per poi addirittura portarsi in vantaggio 7-4 a dieci minuti dalla fine del secondo tempo anche grazie al rientro in campo di Zakaria ed una serie più ordinata di rotazioni. La stanchezza arrivava però inesorabile nel finale col Lainate che usufruiva al meglio della panchina più lunga concludendo vittoriosamente sul 10-8 e precedendo così di poche ore il 'triplete' del Ticinia Novara che nella finalissima contro Ispra tornava ad essere Campione d'Italia dopo i nove successi consecutivi interrotti nella scorsa stagione dal Lugano.