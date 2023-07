Canoa, Regata Interzona Nord Italia di Candia: ottimi risultati per gli atleti della Canottieri Sanremo

Due ori, 6 argenti, 5 bronzi e numerosi piazzamenti in finale per i giovani canoisti della Canottieri Sanremo, guidati da Monica Albarelli e Sergio Tommasini.

Oro per Amanda Embriaco e la staffetta allievi (Dos Santos, Van Den Boom e Peluso). Argenti per K2 ragazze (gemelle Pompili), K4 jrf (Pompili, Pompili, Pompili, Pignotti), K2 cadetti B (Allavena e Lavagno), 5,20 All. BM (Trosso e Salvi), K1 cadette (Sanchez), 5:20 allieve (Peluso e Van Den Boom). Bronzi per K4 cadetti B (Boeri, Sanchez, Iadarola e Grancini), K4 cadetti A (Liotta, Saldano, Tosi, Emerigo), K1 cadetti B (Lavagno), K1 cadetti A eq 1 (Grancini) e 2 (Boeri).

Monica Albarelli nel commentare i risultati evidenzia la crescita complessiva del gruppo agonistico giovanile in numeri ed in qualità ed è soddisfatta della risposta dei giovani all'intensificazione degli allenamenti con l'inizio del periodo estivo. Oltre alle numerose medaglie hanno fatto da corollario molti piazzamenti di prestigio nelle varie finali disputatesi a Candia: 4° posto nel 4,20 all. B (Salvi), 5° nel K4 ragazzi (Vigani, Ginatta, Trosso e Semeria), 5° nel K1 Cadetti M (Sanchez), 6° nel 4,20 all. B F (Dos Santos), 7° nel K1 cad A M (Iadarola) e 8° nel K1 cad. M (Allavena).