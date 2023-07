Calcio a 6: gol e spettacolo nei play-off del 28° Torneo Città di Sanremo, per la qualificazione ai quarti di finale

Gol e spettacolo nei play-off del 28° Torneo Città di Sanremo, per la qualificazione ai quarti di finale che iniziano stasera.

"Quattro partite combattute che hanno premiato le squadre con i favori del pronostico, che si erano piazzate nella miglior posizione in classifica: Riviera Recuperi, Bar Lanfranco Ormea, Pro Seborga Vivaio Patrone e F.lli Diurno sono le compagini qualificate ai quarti di finale, ove entrano in gioco le prime 2 classificate per girone, della regular season.

I brividi lungo la schiena sono tutti per la formazione piemontese del Bar Lanfranco Ormea che ha avuto ragione sulla squadra Dito's Team/Al solito posto solamente ai calci di rigore.

Molto combattute anche le sfide di Riviera recuperi e F.lli Diurno che hanno avuto la meglio dei Divin odino FC e Atlas FC (squadra francese) dopo un primo tempo finito in parità in entrambe le sfide. Un po' più agevole, la vittoria del Pro Seborga Vivaio Patrone sulla formazione dei Rosales Costruction.

Stasera sempre sul campo in sintetico del MORGANA in corso Trento e Trieste al via i quarti di finale che si preannunciano molto equilibrati e probabilmente con qualche sorpresa dietro l'angolo".

Il programma

Martedì 04 luglio

Ore 20.30 Riviera recuperi VS Ag.Temacasa

Ore 21.30 Ancash Sport VS Bar Lanfranco Ormea

Mercoledì 05 luglio

Ore 20.30 Il Bosforo VS F.lli Diurno

Ore 21.30 Marco Serpe Rec Metalli VS Pro Seborga Vivaio Patrone