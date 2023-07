Sabato a Taggia torna Travelling Blues: due big aprono la rassegna in piazza Cavour

Sabato 8 luglio ritorna il Travelling Blues a Taggia. Un'unica serata con due band che porteranno sul palco di piazza Cavour un mix di blues, r&b, country, rockabilly e rock and roll. Aprono Henry Carpaneto Hammond Trio e i The Di Maggio Bros.



"Il trio composto da Henry Carpaneto organo e voce, Alberto Colombo chitarra, Lorenzo Bergamino batteria, è stato nominato Best European Blues piano player dalla rivista specializzata "Blues feelings" - Trophées France Blues. Stiamo parlando di uno dei gruppi più interessanti ed apprezzati nel settore. Carpaneto si è esibito in molti eventi in tutta Europa, negli Stati Uniti e in Medio Oriente. - sottolineano gli organizzatori - Moltissime le collaborazioni musicali e discografiche, sia in ambito nazionale Fabio Treves, Paolo Bonfanti, Guitar Ray, Umberto Porcaro che internazionale tra cui Otis Grand, Jerry Portnoy, Bryan Lee, Lucky Peterson e Tony "TC" Coleman, storico batterista di B. B. King".



"I The Di Maggio Bros ovvero Marco Di Maggio chitarra solista e voce, Massimo Di Maggio chitarra e voce, Matteo Giannetti contrabbasso, Marco Barsanti batteria. I Di Maggio Bros. tornano a calcare le scene italiane ed internazionali con un Reunion Tour. La band, formata dai fratelli Marco e Massimo Di Maggio, è l’unica band Italiana presente nella prestigiosa “Rockabilly Hall of Fame” Americana e tra le più apprezzate a livello mondiale. Si è esibita nei più prestigiosi festival internazionali, dallo storico Montreux Jazz Festival al Viva Las Vegas Rockabilly Weekend (USA) fino al leggendario Grand Ole Opry al Ryman Auditorium di Nashville, il tempio mondiale della country music. Impossibile elencare tutte le loro collaborazioni di rilievo ma non si può non menzionare quelle con storici musicisti delle band di Elvis Presley, Johnny Cash, Stray Cats e Dire Straits" - concludono.