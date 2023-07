Imperia: i ragazzi dell'Isah protagonisti alla 20a edizione di ‘Porte Aperte alla Musica 2023’

Ritornano i ragazzi dell'Isah come protagonisti della 20ª edizione della rassegna teatrale e musicale ‘Porte Aperte alla Musica 2023’, organizzata dalla fondazione. L'evento è ideato e condotto dal Maestro Prof. Adriano Strangis, presidente della Global Art Studio di Diano Marina, in collaborazione con Cooperativa Jobel , SEI-CPT, Imperial, Liceo G.D. Cassini di Sanremo, RGB Soluzioni, Luca D’Urzo Creative studio e patrocinato dalla Città di Imperia, Regione Liguria e Provincia di Imperia.

La rassegna, ideata per la prima volta nel 2002 in occasione del 150º anniversario dalla fondazione dell'Isah (allora Regio Istituto Sordomuti), ha l'obiettivo di aprire le porte del centro alla cittadinanza e far conoscere le abilità dei ragazzi dell'Isah. Da molti anni, la rassegna viene rappresentata nelle più prestigiose piazze della città di Imperia, riscuotendo sempre uno straordinario successo di pubblico.

Quest'anno, in occasione del 170º anniversario dalla nascita dell'Ente, sono previste tre serate programmate dal mercoledì 5 luglio al venerdì 7 luglio alle 21.15. La location scelta è la splendida Banchina Aicardi, alla radice del molo corto del Porto di Imperia Oneglia. Il palco, le scene, le luci e gli effetti speciali sono stati accuratamente preparati, ma i veri protagonisti di tutte le serate saranno i ragazzi dell'Isah. Dopo un anno di lavoro fianco a fianco con i loro terapisti e alcuni volontari professionisti del mondo dello spettacolo, hanno realizzato una serie di serate mozzafiato.

È incredibile come questi ragazzi, insieme a tutti gli altri protagonisti, dimostreranno come la musica, l'arte, l'amore e la fantasia riescano ad abbattere le barriere culturali e sociali, unendo mondi apparentemente distanti: quello della riabilitazione e quello dei professionisti del mondo dello spettacolo.

L'appuntamento principale è per tutti coloro che vorranno partecipare, sulla Banchina Aicardi sul Porto di Imperia Oneglia: Venerdì prossimo alle 21.15, con lo spettacolo ‘Guarda che luna’ con protagonisti i ragazzi dell'Isah, i loro educatori e i professionisti della Global Art Studio, guidati dal maestro Adriano Strangis, preceduto da altre bellissime serate musicali.

Domani sera alle 21.15 i Black Beat: originari della provincia di Imperia, questi 8 musicisti provenienti da esperienze musicali diverse formano la band nel 2013. Si distinguono nel panorama musicale locale per la loro freschezza, il repertorio di musica (soul e non solo) nuovo ed esplosivo, coinvolgente ed allegro, la cura dei dettagli e la loro presenza scenica.

Giovedì alle 21.15 Fabrizio Barbera e Alberto Cecchini proporranno una serata di musica d’autore.