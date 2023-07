Nuovo trionfo per la Stella Maris al Campionato Italiano Assoluto di Traina d’Altura

Nelle acque dell’incantevole cittadina di Forio d’Ischia – in una location stupenda e con una organizzazione da parte della ‘Ischia Fishing’ a dir poco superlativa si è svolta, dal 29 giugno al 2 luglio, la 59a edizione del Campionato Italiano Assoluto per Equipaggi di Traina d’Altura.

Prestigioso anche il monte premi messo a disposizione dall’organizzazione, grazie a sponsor di livello mondiale quali Lowrance e Suzuky. Alla competizione hanno partecipato 30 equipaggi in rappresentanza delle più blasonate associazioni sportive di pesca in mare italiane, per quanto attiene la specialità Traina d’Altura, considerata la gara più ambita a livello nazionale.

Il campo di gara, in un tratto di mare molto bello antistante la cittadina di Forio, è stato caratterizzato da condizioni meteo marine ottimali, anche se purtroppo per una sola giornata, essendo la seconda giornata stata annullata per condizioni meteo opposte. In questa tecnica di pesca, particolarmente difficile ed impegnativa, in cui i partecipanti si sono dati battaglia per ben 7 ore, sono stati catturati - e subito dopo immediatamente rilasciati in mare - tonni rossi, aguglie imperiali, alalunghe e lampughe.

In questo contesto la Stella Maris di Imperia, sponsorizzata Maver, è riuscita nella difficilissima impresa di ripetere nuovamente il prestigioso risultato dell’anno 2021 a Trani quando, nella stessa competizione, aveva ottenuto un risultato eccezionale, conquistando 1° e 3° posto . Anche quest’anno infatti sul gradino più alto del podio è nuovamente salito l’equipaggio composto dal Presidente Guido Ascheri, Ciccione Fausto, Enrico Ascheri, Paolo Barbero, con skipper Colicchio Gennaro, mentre al terzo posto si è classificato l’altro equipaggio della Stella Maris composto da Alberto Bloise, Alessandro Raimondo, Massimo Muriella e Cuffa Marco.

Il Presidente Guido Ascheri e il Direttore Sportivo Fausto Ciccione sono atleti agonisti plurititolati che hanno portato la Stella Maris ad essere una delle società più conosciute, apprezzate e titolate d’Italia.