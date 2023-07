Calcio: la Sanremese conferma l'allenatore Gabriele Giannini, importanti novità nello staff

La Sanremese Calcio ha confermato il tecnico della prima squadra che Gabriele Giannini. Nato a Pisa il 23 luglio 1977, Giannini, in possesso del patentino UEFA A, lo scorso anno alla prima esperienza sulla panchina matuziana, ha totalizzato 74 punti in 38 partite, classificandosi secondo dietro al Sestri Levante e perdendo di misura e all’ultimo respiro la finale play off col Vado.

Diverse figure nuove nel suo staff che cambia quasi completamente: il vice sarà Massimiliano Capriolo, il preparatore dei portieri Matteo Oddonetto, il fisioterapista Gianluca Rattenni. Conferma invece per il preparatore atletico Andrea Mercurio e per il match analyst Luca Oneglio. Sotto, nel dettaglio, il profilo dei componenti dello staff di mister Giannini.

Massimiliano Capriolo è Laureato in Scienze Motorie, in possesso del patentino UEFA A. Esperienze nel Settore giovanile del Torino calcio per 15 anni sino all’Under 18 e Campione d’Italia Berretti ‘18/’19 con la leva 2001. Vice allenatore del Novara ‘21/’22 in D con vittoria del campionato e in C ‘22/’23.

Matteo Oddonetto: in possesso del patentino UEFA B, abilitazioni sia dilettantistiche che professionistiche a Coverciano. Esperienze nel Settore giovanile del Torino calcio dal 2015 al ‘22/’23 dalla scuola calcio sino all’Under 18 e Berretti campione d’Italia ‘18/’19 con leva 2001.

Andrea Mercuri: Laurea Magistrale in Scienze e Tecniche dello Sport, preparatore atletico professionista FIGC, allenatore di base UEFA B. Esperienze con Albissola ‘17/’18 in D con vittoria campionato e in C ‘18/’19, Sampdoria ‘19/’20 e ‘20/’21. Under 16, Spezia Calcio ì21/′22 Under 17, Derthona e Sanremese Serie D ‘22/′23.

Match Analyst: Luca Oneglio (confermato). In possesso del patentino di allenatore UEFA B, abilitazione Match Analyst PRO a Coverciano nel febbraio 2019. Esperienze con Sampdoria ‘19/′20 Under 10, Sampdoria ‘20/’21 Under 16, Sanremese Serie D ‘22/′23.

Fisioterapista: Gianluca Rattenni (nuovo). Riabilitazione sportiva in ambito ortopedico e traumatologico e post chirurgia; rieducazione posturale, terapia strumentale e riabilitazione neurologica. Esperienze nelle prime squadre dilettantistiche liguri e nel Torino Calcio Under 17 ‘20/’21 e ‘21/′22, poi Under 18 nel ‘22/′23.