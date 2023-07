Ventimiglia: corsi e ricorsi sull'attività di vendita al dettaglio, il Tar accoglie quello della Dimar

Il Tar di Genova ha accolto il ricorso presentato dalla società Dimar Spa contro il Comune di Ventimiglia, per l'annullamento dell'ordinanza del 27 settembre scorso in relazione all’attività di vendita della stessa società in via San Rocco 18.

Il Comune frontaliero, infatti, da tempo contesta a Dimar di effettuare il commercio al dettaglio in un immobile destinato ad attività produttiva, avendo realizzato così un’illegittima mutazione d’uso che, in ragione delle previsioni urbanistiche della zona, potrebbe essere autorizzata unicamente con permesso di costruire in deroga.

La Dimar, ottenuto il rilascio di due permessi di costruire in deroga per la variazione urbanistica di una parte di superficie dell’immobile in media struttura di vendita per il commercio al dettaglio ma, non avendo ancora terminato le opere, non ha ancora richiesto il rilascio dell’autorizzazione commerciale di rivendita al dettaglio.

Il Comune aveva anche contestato sotto il profilo commerciale la violazione dell’art. 141 della Legge Regionale del 2007, comminando una multa per l’esercizio del commercio al dettaglio senza autorizzazione, contestando che la vendita di prodotti in favore dei soci della cooperativa ‘Il Monferrato nuovo’ fosse qualificabile come vendita al dettaglio, non ammessa nell’immobile. Multa poi annullata dal Tribunale civile di Imperia.

Il Comune aveva poi effettuato una nuova istruttoria con sopralluoghi ed ispezioni della polizia locale ritenendo di avere dimostrato che Dimar, successivamente e a prescindere dalle statuizioni contenute nel giudicato civile, effettuasse la vendita al dettaglio. Da qui l’ordinanza del settembre scorso ma ora, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), ha accolto il ricorso della Dimar, annullando gli atti impugnati.