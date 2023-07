Tiro con l'Arco: gli arcieri gialloblù ad Imperia al campionato regionale specialità 3D

Oggi a Imperia, in regione Baitè, si è svolto il campionato regionale specialità 3d,valevole per la qualificazione ai campionati italiani.

"La gara si è svolta sotto un caldissimo sole. I portacolori di San Bartolomeo si sono ben comportati. Nelle under 20 femminili arco nudo debutto in questo tipo di gara per Valeria Prette, che si classifica al primo posto. Negli over 20 arco nudo maschili secondo posto in gara e quarto posto assoluto per Cesare Prette, sesto posto in gara per Maurizio Gabrielli.

Gli arcieri gialloblù saranno impegnati il 23 luglio, sul campo di San Bartolomeo al Mare, nell’organizzazione del Trofeo San Lorenzo,gara specialità targa valevole per la qualificazione ai prossimi campionati italiani".