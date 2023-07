Con una cena conviviale, terminata ufficialmente la stagione sportiva al Byakko Tai Sanremo

È terminata Venerdì scorso la stagione sportiva del Byakko Tai Sanremo, sodalizio matuziano che da 40 anni promuove le arti marziali.



Nel pomeriggio del 16 Giugno si sono svolti gli esami per il passaggio di grado dei più piccoli: il Maestro Luigi De Maria, valutandone le conoscenze, ha assegnato le nuove cinture ai giovani atleti con le quali, il prossimo anno, riprenderanno i corsi di Judo. Soddisfatto il direttore tecnico: "Il crescente numero degli iscritti ha permesso allo staff tecnico (M. Luigi De Maria e Asp. All. Marco Carbonetto - ndr) di poter svolgere una buona programmazione tecnica mista al gioco, che a questa età deve essere il filo conduttore per i più piccoli che si affacciano al Judo. Oggi i giovani judoka hanno dimostrato di essersi impegnati durante tutto l'anno e di aver appreso una buona base tecnica che mi auguro gli serva per il futuro".



I corsi si sono ufficialmente chiusi il venerdì successivo con una cena conviviale presso i bagni Nettuno a Sanremo. Presenti gli atleti di tutte le specialità che fanno parte dell'offerta tecnica dell'Associazione con le loro famiglie. Il presidente del sodalizio ha ringraziato e salutato tutti i presenti, ricordando le principali tappe di questo anno sportivo. Queste le parole del Prof. Ferlito: "Sono molto soddisfatto di questo anno, che ha segnato la vera ripresa post pandemia. Oltre ai corsi storici di Judo, Aikido e Yoseikan, nel Dojo sono presenti gruppi che praticano Karate e Kick Boxing. Quest’anno è stato anche organizzato un corso di difesa personale gratuito, che ha avuto notevole seguito e che riproporremo nel prossimo autunno.

Nel Judo i più piccoli hanno ben figurato nei vari tornei organizzati nella nostra regione, mentre gli agonisti hanno partecipato alle tappe del Gran Prix italiano strappando il pass per le finali del Campionato Italiano Cadetti di A2 a Taranto.

Ringrazio tutti quanti: gli atleti, i loro genitori e i tecnici delle varie discipline per il lavoro svolto. Auguro a tutti buone vacanze estive. Ci rivediamo a Settembre alla riapertura dei corsi"



Le informazioni sui corsi sono reperibili presso le pagine social (Instagram: https://www.instagram.com/byakkotai.sanremo/ - Facebook: https://www.facebook.com/byakkotai.sanremo ), sul sito www.byakkotai.it oppure tramite telefono al numero 338 600 6536 (Marco) o via mail byakkotaisanremo@gmail.com.

Tutti i corsi si svolgono nel plesso Comunale il Dojo Byakko Tai Sanremo in str. Solaro 129.