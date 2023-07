Ventimiglia: il plauso dell'UDC alla Nuova Amministrazione Comunale a un mese di distanza dal suo insediamento

Riceviamo e pubblichiamo:



“A un mese di distanza dall'insediamento della Nuova Amministrazione Comunale di Ventimiglia, l'UDC applaude al Sindaco Di Muro e a tutti i suoi Assessori per il bellissimo cambiamento che si è avuto da subito in Città e nelle Frazioni, grazie alle loro intelligenti scelte di governo e al loro attivismo encomiabile, risolvendo già moltissimi dei gravi problemi ‘ereditati’, e mai affrontati né risolti dai governi degli anni passati.



Certamente la mole delle problematiche trascurate dai governi precedenti non possono essere risolte in un mese e richiederà tempi lunghi, ma già si può dire che in pochissimi giorni sono state affrontate positivamente tantissime delle criticità più urgenti nei vari settori e nei vari ambiti di competenza del Sindaco e di tutti i suoi Assessori, e che si percepisce già una Nuova Ventimiglia migliorata, più sicura e più vivibile rispetto al passato.

Ribadisco che nonostante le grandi capacità e sensibilità del Sindaco Di Muro e dei suoi Assessori, non si deve pretendere che in un mese tutte le annose criticità e complesse problematiche lasciate insolute per anni dai governi precedenti vengano risolte in un ‘batter d'occhio’ come con la ‘bacchetta magica’ delle favole che raccontiamo ai bambini. La svolta per una Nuova e Grande Ventimiglia è già iniziata molto velocemente e se ne vedono concretamente i frutti!"

Per informazioni e comunicazioni all’UDC Ventimigliese telefonare esclusivamente al Commissario Provinciale Imperiese, Avv. Anna Maria Panarello, al n. 348 4249069.