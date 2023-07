Punto nascite a Sanremo, Lombardi e Consiglio (FdI): "Non si rispetta l'accordo del 2013"

"Siamo sconcertati da quanto letto a proposito della questione punto nascita in Provincia di Imperia. Spiace ed è riduttivo che qualcuno la releghi a questione di campanile". Ad intervenire sull'argomento sono Luca Lombardi, capogruppo di Fratelli di Italia, e Antonino Consiglio, segretario cittadino FdI e membro del direttivo, che spiegano: "In realtà la questione è ben diversa. Nel 2013 fu sottoscritto un accordo in conferenza dei Sindaci per cui all’ospedale di Imperia sarebbero stati spostati alcuni reparti, e ciò negli anni fu fatto (urologia, ecc.) procedendo con il progetto di avere l'Elezione a Imperia e l'Emergenza a Sanremo. Sanremo sarebbe dovuta diventare, in base a questo accordo, sede del punto nascite Provinciale".

"Questo accordo fu ribadito dall’allora Assessore alla Sanità Viale nel 2019 in un incontro tra la Regione e l’amministrazione di Sanremo. A seguito di ciò sono stati investiti 5 milioni di euro per far nascere il nuovo punto nascite di Sanremo ma la situazione è che ad oggi metà reparto di Imperia ha chiuso per ristrutturazioni e pur di non trasferire punto il nascite a Sanremo si continua ad Imperia utilizzando letti in appoggio su chirurgia e urologia; nove medici hanno lasciato il reparto di Imperia tra il 2022 e questo ultimo anno. Ora finita l’emergenza covid che ha bloccato l’Ospedale di Sanremo per oltre due anni, i tempi sono maturi per poter rispettare i patti e gli accordi. E quindi il trasferimento del punto nascita a Sanremo è dovuto per rispetto di quegli accordi e per far sì che tutti e due gli ospedali vengano realizzati i reparti previsti. Non può dipendere ciò dalla mancanza di personale, se ci sono medici ed infermieri per un solo punto nascite si proceda verso quello di Sanremo, baricentrico, nuovo, ospitale, sicuro e, ribadiamo, previsto".